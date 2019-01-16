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16января
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сегодня, 14:08 0

Галкин опроверг слухи о болезни Примадонны

Галкин опроверг слухи о болезни Примадонны
Фото: instagram.com/alla_orfey/?hl=ru

В интернете появилась информация, что советской и российской эстрадной певице Алле Пугачевой стало плохо на съемках программы «Сегодня вечером», посвященной певцу Игорю Николаеву. У нее появились признаки аллергии из-за искусственного снега, и она уехала со съемок.

Муж Аллы заявил, что с певицей все хорошо. По словам Галкина, эти съёмки проходили ещё в ноябре, и певица покинула Останкино раньше времени не из-за состояния здоровья, сообщает Life.ru.

«Какая аллергия? У неё всё прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают всю эту ерунду. Съёмка с Игорем Николаевым была 29 ноября. С тех пор Алла нигде не снималась. И аллергии у неё нет. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было, а потому, что нужно было ехать», – высказался Галкин.

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#здоровье #ТВ #шоу-бизнес

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