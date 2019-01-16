В этом году для предприятий ТОР колледжи Приамурья выпустят свыше 120 специалистов

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

Второй год подряд колледжи Амурской области ведут подготовку кадров для региональных территорий опережающего развития. Этим летом для ТОР «Белогорск», «Свободный» ссузы выпустят более 120 специалистов.

Положительным опытом работы является взаимодействие Амурского колледжа сервиса и торговли с предприятиями-резидентами ТОР Белогорска: ООО «МЭЗ "Амурский"», ООО «Белхлеб». Здесь студенты под руководством закрепленных наставников проходят все виды практики, по итогам которых лучшие старшекурсники переходят на индивидуальные учебные планы и остаются работать в организации, пишет пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

«Для ТОР мы готовим технологов хлеба, кондитерских и макаронных изделий, технологов молока и молочных продуктов, специалистов по автоматизации технологических процессов и производств, техников по монтажу и ремонту оборудования, аппаратчиков для получения растительного масла. В этом году колледж выпустит порядка 30 специалистов для предприятий ТОР. Со следующего учебного года по договоренности с резидентами мы открываем новое направление – "Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики", – поделилась заведующая белогорским отделением Светлана Басистая. – Ежегодно успешно трудоустраивается, в том числе и на предприятиях ТОР, 90 % наших выпускников».

В Амурском техническом колледже в интересах строящегося газоперерабатывающего завода в ТОР «Свободный» ввели новые образовательные программы «Лаборант-эколог», «Машинист технологических насосов и компрессоров», «Оператор нефтепереработки». В этом учебном году по данным программам обучаются 255 студентов. В текущем году выпуск по данным направлениям составит 96 человек.

Для ТОР «Приамурская» колледжами области ведется подготовка кадров аграрного сектора и нефтеперерабатывающей сферы.