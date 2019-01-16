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16января
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сегодня, 14:05 0

Русский китаец из Хэйхэ стал звездой китайского интернета

Русский китаец из Хэйхэ стал звездой китайского интернета
Фото: live.kuaishou.com

Житель городского округа Хэйхэ, граничащего с российским Благовещенском, прославился в Китае. Китаец Дун Дэшэн ведет видеоблог, в котором рассказывает о себе и своей семье. Внимание пользователей автор блога привлек необычной внешностью. Дело в том, что Дун Дэшэн – этнический русский, потомок эмигрантов из России.

Русый, голубоглазый и улыбчивый мужчина полюбился китайским пользователям приложения «Куайшоу» благодаря мини-видеороликам. Автор публикует видео под псевдонимом «Петров-Дун Дэшэн». Китайский «Петров» родился и живет на севере провинции Хэйлунцзян, в одной из деревень уезда Сюнькэ, которая относится к городскому округу Хэйхэ. Населенный пункт находится недалеко от границы с Россией, напротив Михайловского района Амурской области. По информации издания Biang.ru, более 50 % населения этого уезда – этнические русские.

Фермер Дун Дэшэн совершенно не говорит по-русски, несмотря на то, что является потомком русских эмигрантов в четвертом поколении. Мужчина рассказывает, что его бабушка бежала в Китай от Гражданской войны в России со своим мужем и братом мужа. Дун Дэшэн расспросил других жителей деревни о своих родственниках, о которых родители ему не рассказывали. Он узнал, что у его дедушки была фамилия Петров, а отчество – Ильич. В царской России при Николае II он командовал кавалерийским полком.

«По сути, если не брать в счет его внешность, то Дун Дэшэн совсем не похож на иностранца. По поведению и привычкам он полностью похож на китайца. Он всегда жизнерадостен», – пишет корреспондент китайского издания «Чжунго Синьвэньван».

Блог китайского Петрова на видеоплатформе «Куайшоу» привлек 648 000 подписчиков, а его 156 видеороликов просмотрели более 50 миллионов пользователей. В видеороликах Дун рассказывает о своей жизни, о своих близких и о событиях, которые происходят в его родной деревне. Как отмечают СМИ, своим видеоблогом в соцсетях Дун Дэшэн задал новый тренд: все больше этнических русских из уезда Сюнькэ, а также из других деревень вдоль границы с Россией стали рассказывать интернет-пользователям о своей жизни, о своих родственниках, отправлять в соцсети селфи и видеотрансляции. «Это дает нам понять, что Китай – многоликая страна и что среди многочисленных этнических меньшинств в Китае живут этнические русские, у которых есть своя история», – заключает издание.

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#жизнь #Китай #СМИ

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