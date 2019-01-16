Амурская область заявлена к участию в 11 национальных проектах из 12

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На заседании правительства Амурской области министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова рассказала об организации проектной деятельности в областном правительстве. Приамурье на сегодня заявлено к участию в 11 национальных проектах из 12 имеющихся.

Не принимается участие в нацпроекте «Наука», поскольку «полномочия не относятся к области», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из 67 федеральных проектов, принятых на уровне Российской Федерации, Амурская область принимает участи в 50. Для этого на уровне субъекта принято 50 региональных проектов.

«Утверждено положение об организации проектной деятельности в правительстве области, которое расписывает алгоритм работы по проектной деятельности с учетом методических рекомендаций, формирования наших рабочих групп и проектных комитетов. Но предстоит еще большая работа», – отметила Людмила Старкова.