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16января
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сегодня, 13:48 1

Амурская область заявлена к участию в 11 национальных проектах из 12

Амурская область заявлена к участию в 11 национальных проектах из 12
Фото: amurobl.ru

На заседании правительства Амурской области министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова рассказала об организации проектной деятельности в областном правительстве. Приамурье на сегодня заявлено к участию в 11 национальных проектах из 12 имеющихся.

Не принимается участие в нацпроекте «Наука», поскольку «полномочия не относятся к области», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из 67 федеральных проектов, принятых на уровне Российской Федерации, Амурская область принимает участи в 50. Для этого на уровне субъекта принято 50 региональных проектов.

«Утверждено положение об организации проектной деятельности в правительстве области, которое расписывает алгоритм работы по проектной деятельности с учетом методических рекомендаций, формирования наших рабочих групп и проектных комитетов. Но предстоит еще большая работа», – отметила Людмила Старкова.

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#областная власть

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Комментарии
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  • серый кузя

    серый кузя
    54 минуты назад

    у вас же теперь в правительстве есть ученый.он эе сказал нам что так как мы работали донего нельзя он поднимет науку и образрвание. он где? В москве у жены в юбках сидит. так уже работать надо это не универ.это здесь вы не бывали на рабочем месте месяцами.

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