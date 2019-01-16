Порывистый ветер, переменная облачность: прогноз погоды в Приамурье на 17 января
17 января в Амурской области будет переменно облачно, в отдельных районах пройдет слабый снег. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7, с порывами до 11-16 метров в секунду.
Температура ночью опустится до 30...35, местами до минус 36...41 градуса, днем ожидается 18...23, по северу – около минус 30.
В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7, в порывах до 13 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 28...30, днем – 18...20 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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