Россиян избавили от обязанности доказывать отсутствие долгов за капремонт

Как отмечается в документе, Жилищный кодекс РФ устанавливает право регионов предоставлять компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50 % и достигшим 80 лет – в размере 100 %. При этом условием предоставления данной меры соцподдержки является отсутствие задолженности по оплате взноса на капремонт. На сегодняшний день факт отсутствия такой задолженности подтверждают сами граждане, предоставляя ежемесячные сведения об оплате взноса.

Законопроектом предлагается снять с граждан бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт в целях получения компенсации. Отмечается также, что информацию о наличии у собственников задолженности орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им учреждение будет получать у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу.

Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность регионального оператора, владельца специального счета предоставить данную информацию в течение пяти дней со дня поступления соответствующего запроса.

«Мы говорим о самых дисциплинированных плательщиках – пенсионерах, которые не копят долгов, рассчитываются в срок и добросовестно собирают все квитанции. Речь идет о людях почтенного возраста, которым нужно по максимуму упростить процедуру получения компенсации, избавить их от необходимости стоять в очередях и доказывать свое законное право на возмещение понесенных расходов. Сбором справок вполне может заняться региональный фонд, у которого есть для этого вся необходимая база данных. И не нужно при этом тревожить людей. Это и дань уважения, и показательный пример цифровизации, о которой мы говорим так много и которая призвана облегчить жизнь жителям региона, освободить граждан от излишней бумажной волокиты», – комментирует вице-спикер амурского парламента, глава комитета заксобрания по вопросам экономики Юрий Кушнарь.