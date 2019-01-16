Амурская пенсионерка не смогла добиться смягчения наказания за убийство

В Амурской области суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор 60-летней жительнице поселка Серышево. Женщина была осуждена за убийство сожителя и получила 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Осужденная не согласилась с назначенным наказанием.

Как установил Серышевский районный суд, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сожителем из-за того, что он без спроса взял деньги, отложенные на подарок внучке, и потратил их на спиртное. В ходе конфликта осужденная нанесла потерпевшему несколько ударов ножом. Мужчина скончался от обильной кровопотери.

Суд назначил пенсионерке наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Оспаривая законность приговора, осужденная обратилась в Амурский областной суд с апелляционной жалобой, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд апелляционной инстанции, согласившись с мнением представителя прокуратуры области, оставил приговор без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.