В Благовещенске ансамбль «Мы» проведет концерт памяти своего основателя

27 января в Амурской областной филармонии пройдет концерт «…Что останется после меня». Хореографический ансамбль «Мы» свой первый в 2019 году концерт посвятит памяти основателя и первого художественного руководителя коллектива Лилии Рахвадзе.

Для хореографического ансамбля «Мы» 2019 год станет юбилейным, тридцатым со дня своего основания. По сей день дело основателя коллектива Лилии Владимировны, её идеи продолжают жить в ансамбле, одна из основных традиций которого – преемственность поколений. Почти все педагоги ансамбля «Мы» – его выпускники.

В программу концерта «…Что останется после меня» включены 14 восстановленных номеров, созданных когда-то при Лилии Рахвадзе. На сцену вместе с воспитанниками старшей, средней и младшей групп – около 150 детей – выйдут несколько выпускников ансамбля. Свои концертные номера представит также эстрадная студия «Феерия», выступят исполнители вокального жанра.

Концерт пройдёт с участием артистов Амурского областного театра драмы и будет включать фрагменты фильма Сергея Логвинова «10 лет без Лилии». Режиссер концерта – Светлана Шеломихина – участница первого состава ансамбля «Мы».

Концерт проводится при поддержке областного министерства культуры, АОДНТ, областной филармонии, областного театра драмы. Хореографический ансамбль «Мы» и художественный руководитель коллектива Ольга Гаврилова благодарят также за участие в подготовке концерта ИПК «Одеон», и телекомпанию «Альфа-канал».