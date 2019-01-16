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16января
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В Приамурье пришли 11 вагонов со взрывчаткой для подрыва оползня на Бурее

В Приамурье пришли 11 вагонов со взрывчаткой для подрыва оползня на Бурее
Фото: скриншот видео

На Бурею, чтобы разрушить оползень, военные доставят более 300 тонн взрывчатых веществ. Взрывчатку уже доставляют самолетами Ил-76. Опасный груз из центральной России привезли на самолете «Руслан», а также по железной дороге везут из Приморья на Бурею через Приамурье.

В регион уже прибыло 11 вагонов со взрывчаткой. В труднодоступный район к месту обрушения скальной породы взрывчатое вещество доставят вертолетами армейской авиации. Операцию сами военные называют уникальной. Она была спланирована и организована штабом материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

«Личным составом бригады материально-технического обеспечения города Белогорска и мотострелковой бригадой поселка Екатеринославки завершается разгрузка взрывчатых материалов в количестве 11 вагонов, прибывших из Приморского края для дальнейшей их отправки в район предназначения для выполнения специальной задачи. Данная задача выполняется без срывов в указанные сроки без нарушения требований безопасности», – рассказал начальник склада артиллерийских боеприпасов станции Арга Алексей Новиков.

Взрывные работы будут проводить сотрудники подразделения отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа. Военные инженеры сделают более 1 000 шурфов для производства взрывов в двух протоках реки Буреи, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Сообщается, что силы Минобороны для расчистки русла задействовали по поручению президента Владимира Путина. Ориентировочно, обрушение скального массива в Бурейское водохранилище произошло 11 декабря. По прогнозам, весеннее половодье вызовет повышение уровня воды, разлившаяся река может подтопить населенные пункты, дороги, инженерные сооружения БАМа. Бурейская ГЭС из-за снижения притока воды снизила объемы сбросов.

Некоторые амурчане решили съездить к месту обрушения горных пород в качестве туристов. Между тем, в МЧС просят амурчан октазаться от поездок на Бурейское водохранилище, сейчас оно особенно опасно. Разница в уровнях воды в двух частях реки на месте оползня уже достигла пяти метров.

Видео: предоставлено пресс-службой ВВО

Просмотров всего: 953

#Дальний Восток #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    землетрясение будет

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    1 час назад

    Новый вулкан появится

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Не ссыте!

    Вы же мужики! )

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    прямая передача будет?

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    1 час назад

    Или походу вскроют новое месторождение золота

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    А как же МЧС? Почему казалось бы обычное природное проишетвие поручили ликвидировать министерству обороны, а не МЧС?

    Что то тут не чисто? )))

  • OT

    OT
    1 час назад

    Чего-то так много. Снесут бурейскую ГЭС к чертям

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    МЧС только бумажки могут писать, красивые отчеты. МО РФ то сила!!! Оперативно работают, молодцы.

  • Котков

    Котков
    1 час назад

    Graf1977А как же МЧС? Почему казалось бы обычное природное проишетвие поручили ликвидировать министерству обороны, а не МЧС?

    Что то тут не чисто? )))


    Потому что у МЧС нет такого количества взрывчатки, валенок...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Graf1977

    А как же МЧС? Почему казалось бы обычное природное проишетвие поручили ликвидировать министерству обороны, а не МЧС? Что то тут не чисто? )))



    У МЧС есть 11 вагонов тротила?



    Есть инженерно-сапёрные подразделения? О_О



  • Котков

    Котков
    1 час назад

    ПИСЬМО

    МЧС только бумажки могут писать, красивые отчеты. МО РФ то сила!!! Оперативно работают, молодцы.



    Вот убери МЧС и ты - первый кто обделается когда будет плохо....

  • PRO

    PRO
    59 минут назад

    ох и бабахнет. Рыбу можно будет не ловить а по близлежащим лесам собирать.

  • Nikodim

    Nikodim
    57 минут назад

    готовят очередную термическую аномалию. вдруг и у нас после этого свои гейзеры появятся.

  • alex 3

    alex 3
    43 минуты назад

    Что то в этой стране еще всё таки работает, не смотря ни на что.

  • Noir

    Noir
    41 минута назад

    А волна потом к Бурейской ГЭС пойдет, чем дольше тем опаснее. Сейчас не бахнут потом сложно будет этот затор убирать.

  • MetsNY

    MetsNY
    26 минут назад

    ох и бабахнет. Рыбу можно будет не ловить а по близлежащим лесам собирать.

    Фарш на ветках.

  • inoy

    inoy
    22 минуты назад

    рыбаки сушите весла, 11 вагонов химии для щуки привезли военные

  • Боярин

    Боярин
    20 минут назад

    А где сейчас эти вагоны? Кто охраняет и расписание смен караула опубликуйте ещё...

  • inoy

    inoy
    18 минут назад

    а если сопки которые рядом по составу грунта такие же то устоят ли они при взрывах???

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