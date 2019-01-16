В Приамурье пришли 11 вагонов со взрывчаткой для подрыва оползня на Бурее

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На Бурею, чтобы разрушить оползень, военные доставят более 300 тонн взрывчатых веществ. Взрывчатку уже доставляют самолетами Ил-76. Опасный груз из центральной России привезли на самолете «Руслан», а также по железной дороге везут из Приморья на Бурею через Приамурье.

В регион уже прибыло 11 вагонов со взрывчаткой. В труднодоступный район к месту обрушения скальной породы взрывчатое вещество доставят вертолетами армейской авиации. Операцию сами военные называют уникальной. Она была спланирована и организована штабом материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

«Личным составом бригады материально-технического обеспечения города Белогорска и мотострелковой бригадой поселка Екатеринославки завершается разгрузка взрывчатых материалов в количестве 11 вагонов, прибывших из Приморского края для дальнейшей их отправки в район предназначения для выполнения специальной задачи. Данная задача выполняется без срывов в указанные сроки без нарушения требований безопасности», – рассказал начальник склада артиллерийских боеприпасов станции Арга Алексей Новиков.

Взрывные работы будут проводить сотрудники подразделения отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа. Военные инженеры сделают более 1 000 шурфов для производства взрывов в двух протоках реки Буреи, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Сообщается, что силы Минобороны для расчистки русла задействовали по поручению президента Владимира Путина. Ориентировочно, обрушение скального массива в Бурейское водохранилище произошло 11 декабря. По прогнозам, весеннее половодье вызовет повышение уровня воды, разлившаяся река может подтопить населенные пункты, дороги, инженерные сооружения БАМа. Бурейская ГЭС из-за снижения притока воды снизила объемы сбросов.

Некоторые амурчане решили съездить к месту обрушения горных пород в качестве туристов. Между тем, в МЧС просят амурчан октазаться от поездок на Бурейское водохранилище, сейчас оно особенно опасно. Разница в уровнях воды в двух частях реки на месте оползня уже достигла пяти метров.

Видео: предоставлено пресс-службой ВВО