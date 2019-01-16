Больше 140 обманутых дольщиков получат почти 170 миллионов из областного бюджета

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Министерство имущественных отношений Амурской области приглашает дольщиков для заключения договоров уступки права требования к застройщику. В дальнейшем люди смогут получить денежную компенсацию. Ведомство сообщает, что областные власти приняли решение выделить на выплаты дольщикам 169 миллионов рублей.

Планируется, что компенсацию из областного бюджета получит 141 амурчанин. Ранее амурским правительством был сформирован реестр из 9 очередей. Всего в них находилось 377 человек. Это граждане, которые обратились за предоставлением мер господдержки.

Еще 35 дольщиков выбрали другую меру поддержки – получение квартир в новых домах. В 2018 году в министерстве транспорта и строительства Амурской области сформировали и опубликовали на официальном сайте перечень земельных участков, свободных от прав третьих лиц, расположенных на территории Благовещенска и Благовещенского района. Участки инвесторам власти могут предоставить без торгов. Застройщики должны будут выделить обманутым дольщикам квартиры.

В ноябре 2018 года Амур.инфо сообщало, что дольщикам из Приамурья, которые пострадали от действий фирм-застройщиков, выплачено 202,6 миллиона рублей из средств регионального бюджета. Финансовая поддержка оказывалась в рамках программы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы». Тогда выплаты получили больше 200 человек.