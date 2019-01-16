Благовещенцы оштрафованы на 400 тысяч рублей за нарушение тишины

15 января в администрации Благовещенска состоялось планерное совещание под председательством мэра города Валентины Калиты. На нем была оглашена информация о работе административной комиссии областного центра в 2018 году. В том числе озвучены данные о штрафах, наложенных на горожан за нарушение тишины.

В минувшем году административной комиссией было проведено 295 рейдов-проверок по выявлению нарушений правил благоустройства на территории города (в 2017 году прошло 278 рейдов). По результатам проверок выдано 1 008 уведомлений об устранении выявленных нарушений, составлено 1 562 протокола об административных правонарушениях (в 2017 году – 1 322 протокола).

Наибольшее число протоколов было составлено за нарушение тишины – 633. За данное нарушение в 2018 году было наложено штрафных санкций на сумму порядка 400 тысяч рублей и взыскано более 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Фото: admblag.ru

Также более 300 протоколов было составлено в минувшем году за нарушение правил благоустройства и взыскано около 180 тысяч рублей.

Самая большая сумма штрафных санкций, в размере 1 миллиона 326,5 тысячи рублей, была наложена за торговлю в неустановленном месте, взыскано около 200 тысяч рублей.

За 2018 год общая сумма наложенных штрафных санкций составила порядка 1,94 миллиона рублей, что на 446,4 тысячи рублей больше, чем в 2017 году. В службу судебных приставов направлено 646 постановлений на сумму 1 192 500 рублей.