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16января
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сегодня, 12:16 3

Благовещенцы оштрафованы на 400 тысяч рублей за нарушение тишины

Благовещенцы оштрафованы на 400 тысяч рублей за нарушение тишины
Фото: pixabay.com

15 января в администрации Благовещенска состоялось планерное совещание под председательством мэра города Валентины Калиты. На нем была оглашена информация о работе административной комиссии областного центра в 2018 году. В том числе озвучены данные о штрафах, наложенных на горожан за нарушение тишины.

В минувшем году административной комиссией было проведено 295 рейдов-проверок по выявлению нарушений правил благоустройства на территории города (в 2017 году прошло 278 рейдов). По результатам проверок выдано 1 008 уведомлений об устранении выявленных нарушений, составлено 1 562 протокола об административных правонарушениях (в 2017 году – 1 322 протокола).

Наибольшее число протоколов было составлено за нарушение тишины – 633. За данное нарушение в 2018 году было наложено штрафных санкций на сумму порядка 400 тысяч рублей и взыскано более 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Фото: admblag.ru

Также более 300 протоколов было составлено в минувшем году за нарушение правил благоустройства и взыскано около 180 тысяч рублей.

Самая большая сумма штрафных санкций, в размере 1 миллиона 326,5 тысячи рублей, была наложена за торговлю в неустановленном месте, взыскано около 200 тысяч рублей.

За 2018 год общая сумма наложенных штрафных санкций составила порядка 1,94 миллиона рублей, что на 446,4 тысячи рублей больше, чем в 2017 году. В службу судебных приставов направлено 646 постановлений на сумму 1 192 500 рублей.

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#жизнь

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    эх Валя Валя, город спит спокойно,

    или просто самообман?

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    1 час назад

    633 протокола за 365 дней. Меньше 2 в день. Пару лет назад в квартире снизу появился "замечательный сосед". Во время очередной его пьянки я вызвал полицию. Сосед открыл дверь, отобрали у всех объяснения. Через некоторое время вновь обратился полицию, узнать привлекли ли соседа к ответственности. В полиции мне разъяснили, что материал был возвращен административной комиссией в связи с неустановленном виновных лиц. Вот как то так

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Схожу с ума

    633 протокола за 365 дней. Меньше 2 в день.



    Вычти из этих дней выходные и праздничные...



    Хотя, гайцы могут работать (по написанию протоколов) намного эффективнее. )



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