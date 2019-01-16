Свободненский театр «Реверанс» посвятил премьеру погибшему актёру

Народный театр «Реверанс» в Свободном готовит премьеру сказки «Кто украл королевство?». Спектакль состоится 20 января в ДК имени Лазо. Свою постановку творческий коллектив посвящает бывшему актеру театра Андрею Гулимову, трагически погибшему во время прохождения срочной службы в армии.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 20-летний житель Свободного, артист театра «Реверанс» Андрей Гулимов погиб во время прохождения срочной службы от нескольких огнестрельных ранений. Расследованием смерти занялись красноярские следователи. Было установлено, что выстрелы произвел сам Андрей, при нем нашли записку для родителей. Сообщалось также, что незадолго до гибели у него был конфликт с сослуживцем. В театре «Реверанс», где 10 лет занимался Андрей Гулимов, решили посвятить ему две предстоящие премьеры.

Спектакль «Кто украл королевство?» поставлен по пьесе Леонида Жуховицкого «Принцесса и трубочист». Репетиции актеров начались еще перед новогодними праздниками, а сейчас проводятся генеральные «прогоны» с костюмами и реквизитом.

Спектакль обещает быть ярким и веселым благодаря атмосфере королевской жизни, где и происходят все события. Здесь герои столкнутся с бытовыми и финансовыми проблемами, обязательно затеют свадьбу по расчету, и не обойдётся дело без любви, сообщает портал Gzt-sv.ru.