Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:04 0

Свободненский театр «Реверанс» посвятил премьеру погибшему актёру

Свободненский театр «Реверанс» посвятил премьеру погибшему актёру
Фото: www.gzt-sv.ru

Народный театр «Реверанс» в Свободном готовит премьеру сказки «Кто украл королевство?». Спектакль состоится 20 января в ДК имени Лазо. Свою постановку творческий коллектив посвящает бывшему актеру театра Андрею Гулимову, трагически погибшему во время прохождения срочной службы в армии.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 20-летний житель Свободного, артист театра «Реверанс» Андрей Гулимов погиб во время прохождения срочной службы от нескольких огнестрельных ранений. Расследованием смерти занялись красноярские следователи. Было установлено, что выстрелы произвел сам Андрей, при нем нашли записку для родителей. Сообщалось также, что незадолго до гибели у него был конфликт с сослуживцем. В театре «Реверанс», где 10 лет занимался Андрей Гулимов, решили посвятить ему две предстоящие премьеры.

Спектакль «Кто украл королевство?» поставлен по пьесе Леонида Жуховицкого «Принцесса и трубочист». Репетиции актеров начались еще перед новогодними праздниками, а сейчас проводятся генеральные «прогоны» с костюмами и реквизитом.

Спектакль обещает быть ярким и веселым благодаря атмосфере королевской жизни, где и происходят все события. Здесь герои столкнутся с бытовыми и финансовыми проблемами, обязательно затеют свадьбу по расчету, и не обойдётся дело без любви, сообщает портал Gzt-sv.ru.

Просмотров всего: 428

#память #Свободный

распечатать


Культура

В Благовещенске ансамбль «Мы» проведет концерт памяти своего основателя
Культура

Юные благовещенские артисты работают над спектаклем о блокаде Ленинграда
Общество 38

Ольга Кухаренко: на восстановление могилы жены Муравьева-Амурского нужно несколько тысяч евро
Общество 2

В Свободненскую поликлинику купили рентгенологический комплекс за 20 миллионов рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь