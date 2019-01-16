Российские и китайские хоккеисты сыграют на Ледовой арене в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

Российские и китайские хоккеисты будут играть между собой не только на ледовой площадке Амура между Благовещенском и Хэйхэ, но и на Ледовой арене в ТРЦ. Матчи состоятся 20 и 21 января.

Игры будут идти в рамках открытого регионального турнира по хоккею среди детей и юношей. Вход на них свободный, сообщается в Инстаграме Ледовой арены.

Торжественное открытие турнира состоится 20 января в 10:30. Также в этот день пройдут:

в 10:45 – разминка с чемпионом Александром Селивановым и детская игра; 12:55-14:25 – юношеская игра; 14:40-15:10 – автограф-сессия с Александром Селивановым.

21 января состоятся:

09:00-10:30 – детская игра; 11:00-12:30 – юношеская игра.

Торжественное закрытие назначено на 12:40.

На льду Амура в Благовещенске российские и китайские хоккеисты будут играть 19 января.