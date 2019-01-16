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16января
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сегодня, 11:47 0

Российские и китайские хоккеисты сыграют на Ледовой арене в Благовещенске

Российские и китайские хоккеисты сыграют на Ледовой арене в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

Российские и китайские хоккеисты будут играть между собой не только на ледовой площадке Амура между Благовещенском и Хэйхэ, но и на Ледовой арене в ТРЦ. Матчи состоятся 20 и 21 января.

Игры будут идти в рамках открытого регионального турнира по хоккею среди детей и юношей. Вход на них свободный, сообщается в Инстаграме Ледовой арены.

Торжественное открытие турнира состоится 20 января в 10:30. Также в этот день пройдут:

  1. в 10:45 – разминка с чемпионом Александром Селивановым и детская игра;
  2. 12:55-14:25 – юношеская игра;
  3. 14:40-15:10 – автограф-сессия с Александром Селивановым.

21 января состоятся:

  1. 09:00-10:30 – детская игра;
  2. 11:00-12:30 – юношеская игра.

Торжественное закрытие назначено на 12:40.

На льду Амура в Благовещенске российские и китайские хоккеисты будут играть 19 января.

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#Китай #спорт

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