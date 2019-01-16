Российские и китайские хоккеисты сыграют на Ледовой арене в Благовещенске
Российские и китайские хоккеисты будут играть между собой не только на ледовой площадке Амура между Благовещенском и Хэйхэ, но и на Ледовой арене в ТРЦ. Матчи состоятся 20 и 21 января.
Игры будут идти в рамках открытого регионального турнира по хоккею среди детей и юношей. Вход на них свободный, сообщается в Инстаграме Ледовой арены.
Торжественное открытие турнира состоится 20 января в 10:30. Также в этот день пройдут:
- в 10:45 – разминка с чемпионом Александром Селивановым и детская игра;
- 12:55-14:25 – юношеская игра;
- 14:40-15:10 – автограф-сессия с Александром Селивановым.
21 января состоятся:
- 09:00-10:30 – детская игра;
- 11:00-12:30 – юношеская игра.
Торжественное закрытие назначено на 12:40.
На льду Амура в Благовещенске российские и китайские хоккеисты будут играть 19 января.
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