На строительство завода «БлагЭко» потратили больше 1 миллиарда бюджетных рублей

Завод «БлагЭко» строили в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Проектом предусмотрено строительство 2-х очередей мусороперерабатывающего комплекса. Об этом службе новостей ТК «Альфа-канал» рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Алексей Раханский.

В конце декабря 2018 года глава региона Василий Орлов сообщал Амур.инфо, о том, что завод «Благэко» не соответствует климатическим условиям Амурской области.

«На мой взгляд, главная проблема этого объекта в том, что он построен по технологии, несоответствующей нашим климатическим условиям. Эта технология, если я не ошибаюсь, австрийская, она предполагает большое количество компоста, перегноя, который производится ускоренными темпами. Органика, мусор сначала фракционируется, сначала идет сортировка, отсортировываются полезные элементы, стекло, бумага, картон, прочее. Остальная часть, ее порядка 70 процентов, это органические отходы, которые загоняются в соответствующие бункеры, и в ускоренном порядке проходит их разложение, после этого они превращаются в удобрения. К сожалению, в наших климатических условиях этот процесс очень затруднителен, он возможен, но затраты на отопление становятся настолько высокими, что завод становится планово убыточным», – пояснял губернатор.

По информации администрации Благовещенска, завод строился в две очереди. Возведение 1 очереди осуществлялось с 2007 по 2011 годы. Стоимость строительства составила 199,69 миллиона рублей. В том числе из средств:

- федерального бюджета – 110,0 миллиона рублей; - городского бюджета – 41,99 миллиона рублей; - привлеченные средства – 47,7 миллиона рублей.

31 августа 2011 года 1 очередь строительства объекта введена в эксплуатацию. Строительство 2 очереди началось в 2011 году на основании разрешения на строительство № Ru 28302000-14. Подрядная организация – ООО «САР-Холдинг». С начала строительства было освоено – 1029,7 миллиона рублей. В том числе:

- федеральный бюджет – 868,68 миллиона рублей; - областной бюджет – 50 миллионов рублей; - городской бюджет – 111,032 миллиона рублей.

Летом 2018 года, мэрия информировала, что с запуском мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» на полигон твердых коммунальных отходов будут привозить только несортируемый мусор, он будет спрессован в брикеты, что значительно снизит его объем.