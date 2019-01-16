Россияне не могут зарегистрироваться на сайте «Евровидение 2019»

Сайт с аккредитационной формой на конкурс «Евровидение 2019» по непонятным причинам не отвечает на запросы с территории РФ. С этой проблемой встретились российские журналисты, которые собираются отправиться на конкурс.

При переходе на страницу регистрации, абсолютно все браузеры дают «несуществующую страницу», которая никак не обновляется и не изменяется. Зайти на сайт получается только тогда, когда пользователь меняет IP компьютера через приложение VPN. С устройств не с территории РФ на сайт может зайти любой желающий. Известно, что эта проблема существует с осени. Тогда журналисты хотели зарегистрироваться на «Детское «Евровидение», но из России это было сделать невозможно.

О том, почему для России закрыт доступ на сайт, неизвестно. До 19 марта через форму сайта должны быть официально зарегистрированы аккредитации не только журналистов, но и всей российской делегации вместе с представителем от страны, имя которого объявят в 20-х числах января. Пока же существует лишь список возможных артистов, который рассматривают для участия в этом конкурсе.

«Евровидение 2019» пройдет в Израиле в период с 14 по 18 мая.

Также стало известно, что выступить во время конкурса может знаменитая певица Мадонна. Устное согласие поп-дивы уже получено, сейчас ведутся переговоры по поводу цены участия Мадонны в шоу.

Ведущей конкурса станет Бар Рафаэли, известная миру, как самая красивая женщина 2012 и 2013-го года, а также бывшая девушка актера Леонардо ДиКаприо, сообщает «Комсомольская правда».