Юрий Лужков призвал отдать Японии часть Южных Курил

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков выступает за передачу Японии островов Шикотан и Хабомаи. Именно это подразумевает соглашение 1956 года между Москвой и Токио. Однако до последнего времени Япония требовала также передачи островов Итуруп и Кунашир, против чего выступает Россия.

По информации «Коммерсанта» Юрий Лужков сообщил, что в 1990-х первый президент страны Борис Ельцин был согласен на эти условия и собирался отдать все четыре острова. Но в 2004 году по поручению Владимира Путина был создан «Совет мудрецов», который возглавил Юрий Лужков. По его словам, в результате Южные Курилы остались российскими.

«Ельцину было всё равно, ему нужно было нравиться Европе, нравиться миру, нравиться Соединенным Штатам Америки, нравиться Японии, и поэтому он готов всё отдать, лишь бы понравиться, и удержать этим самым свою власть, которая сильно зависела в то время от того, как будут смотреть на первое лицо в Российской Федерации», – подчеркнул Юрий Лужков. Вместе с тем, по его словам, совместное использование островов, в частности, Итурупа и Кунашира, возможно и интересно, но «самое главное — суверенитет нашей страны на островах будет обеспечен всеми законами, всеми решениями и всей политикой, которую там должна осуществляться со стороны Российской Федерации. Все остальное в бизнесе можно развивать, но это развитие должно держаться на основе законов Российской Федерации».

Деловая газета «Взгляд» процитировала реакцию на это заявление в Госдуме. «Пусть бывшие мэры лучше занимаются своими замками, которые себе понастроили за рубежом и в Подмосковье, а не Курилами, по которым их никто не уполномочил высказываться», – высказался депутат Госдумы Леонид Калашников.

«Для меня ничего неожиданного в подобных заявлениях бывших чиновников нет. Они колеблются вместе с линией партии, а иногда даже пытаются даже бежать впереди этой линии. Видя, что начались переговоры, он пытается эту линию прогнуть раньше времени. Я считаю, что это конъюнктурно и нечестно», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). Призыв Лужкова он назвал странным.