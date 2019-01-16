Предложениями амурчан по улучшению жизни займутся рабочие группы

Губернатору Амурской области Василию Орлову представили предложения по формированию национальной программы развития Дальнего Востока. Нацпрограмма разрабатывается на период до 2025 года с перспективой до 2035 года по поручению президента России Владимира Путина.

Задача была поставлена на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года. Программа направлена на ускоренный рост экономики регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, интеграцию в Азиатско-Тихоокеанский регион, повышение уровня жизни дальневосточников и обеспечения устойчивого снижения миграционного оттока из ДФО. Разработку нацпрограммы осуществляет министерство по развитию Дальнего Востока. Программа должна стать объединяющим документом, который объединит все меры по улучшению состояния экономики, социальной сферы и других направлений жизни дальневосточников, сообщает правительство Амурской области.

Структура программы включает два блока: экономический и социально-демографический разделы. «Будет организован сбор предложений дальневосточников. Для этого проведут встречи с жителями с главами муниципальных образований. А также проведены общественные советы для обсуждения предложений в национальную программу. Сбор предложений должен пройти до 15 февраля текущего года, – рассказала первый зампред правительства Татьяна Половайкина. – Отмечу, что с 15 декабря Минвостокразвития запустило сайт, на котором жители страны могут оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока и обеспечению опережающего социально-экономического развития ДФО».

Активную работу уже проводит Общественная палата Амурской области. Кроме того, к подготовке национальной программы привлекут молодежь.

Во время второго этапа работы, до 1 марта 2019 года, полученные предложения анализируют и структурируют. Предложения амурчан передадут в рабочие группы. Их четыре: по ускоренному развитию экономики, по повышению качества жизни («социальный раздел»), по правовым основам и вовлечению молодежи в нацпрограмму.

«При подготовке предложений мы должны выявить наиболее болезненные сферы для региона и предложить мероприятия, позволяющие нам ликвидировать отставания, которые сложились ниже среднероссийского уровня, а также выход на опережающее развитие», – отметил Василий Орлов.

После этого поступившие обобщенные предложения до 15 марта передадут в Законодательное собрание Амурской области. К 1 июня, по планам Минвостокразвития, уже должен быть подготовлен проект национальной программы, а также законодательные решения, которые позволят ее реализовать.