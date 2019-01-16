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16января
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сегодня, 10:40 1

Амурчане делятся видео с лисой, показавшей зубы

Амурчане делятся видео с лисой, показавшей зубы
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, героиней которого стала лиса. Животное, судя по кадрам, находится по другую сторону закрытого окна. Создается впечатление, что хищник пытается проникнуть внутрь, к человеку, ведущему съемку. Лиса открывает пасть, показывая зубы и язык, скребется.

Отправивший видео мужчина сообщил информагентству по телефону, что ролик ему прислал знакомый, а тому – еще кто-то, автора съемки установить невозможно. По информации отправителя, видео снимали в селе Поярково Михайловского района Приамурья, предположительно – на днях.

В администрации Поярковского сельсовета ИА «Амур.инфо» не смогли пояснить, действительно ли этот случай был в Пояркове. Однако, по информации источника, в селе лисы на самом деле выходили к людям, но было это довольно давно, не на днях.

Ранее сообщалось о случае выхода лисы к людям в городе Завитинске Завитинского района.

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#животные

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    36 минут назад

    шапка сама пришла

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