Волонтеры вызвали в «собачий Освенцим» полицию (фото, видео 18+)

Фото: Амур.инфо

Зоозащитники вызвали на место правоохранительные органы, чтобы те зафиксировали, каким образом в приюте «Дружок» содержатся животные.

Происходящее они снимали на камеру мобильного телефона сами. По их словам, среди многочисленных трупов животных, в том числе уже с признаками разложения, были замечены крысы.

«Крысы – разносчики инфекции по территории. Если не любим собак, давайте о людях побеспокоимся. Вот они (трупы собак – Прим. ред.) лежат все искореженные, изъеденные наполовину. Это, видимо, прибегают и едят их сородичи...» – комментирует за кадром автор видео.

Туда же приехали не только волонтеры, но и жители, которые узнали о том, что происходит в приюте. Увиденное повергло очевидцев в шок.

«Сегодня было много людей, которые приехали кормить несчастных собак. И много людей, которые тут же меняли планы: увидев всю эту картину, они разбирали животных по домам. Они не думали: а как я буду дальше? А нужна ли мне собака? А что скажет мое окружение? Они принимали самое правильное решение. Решение сердцем. Когда понятно, что если не ты, то завтра у этого испуганного и забитого животного может не наступить. Они не смотрели цвет глаз, осанку, красоту, не выбирали. Просто обычные собаки, прошедшие настоящий ад на земле. И добрые сердца, решившие дать этим хвостикам новую жизнь. Ребята, спасибо каждому.

На сегодняшний день в приюте достаточно много пока еще живых собак. Есть дикие и забитые, которые даже не выходят из своих будок. Есть те, кто бегает за людьми и просится домой. Так, в моем сердце остались два черныша, сегодня на них не хватило рук. Но они там. Они еще живы. Вы можете их спасти», – написала в своем аккаунте волонтер организации «Кошкин дом» Ольга Ефремова.

По словам очевидцев, в приюте осталось около 15 собак, которые дичатся людей. Все оставшиеся в живых животные уже взрослые. Единственного живого щенка вечером во вторник забрали неравнодушные.

«Следственно-оперативная группа благовещенской полиции, которая также выехала на место, зафиксировала факт нахождения трупов собак на данной территории, опросила свидетелей, очевидцев, а также волонтеров. В настоящий момент по данному факту проводится проверка», – сообщили в городской полиции.

Как сообщалось ранее, свою проверку также проводит прокуратура. На место выехали и сотрудники областного управления ветеринарии. Более подробный комментарий в ведомстве обещали дать позднее.

На момент публикации материала владелец приюта оказался недоступен для комментариев. По имеющимся сведениям, он находится на отдыхе за границей.

Как сообщало Амур.инфо, приют «Дружок» в Чигирях давно обрел скандальную славу. На него поступали неоднократные жалобы. При этом в приюте содержатся животные, которых по муниципальному контракту отлавливает частный предприниматель Вячеслав Золотарев. В 2014 году журналисты «Альфа-канала», которые пытались осветить деятельность приюта, подверглись нападению. Было возбуждено уголовное дело. Жалобы на деятельность владельца приюта поступали и от зоозащитников, которые неоднократно писали заявления в прокуратуру и полицию.