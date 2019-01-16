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16января
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сегодня, 10:18 1

Амурские работодатели должны отчитаться о стаже работников

Амурские работодатели должны отчитаться о стаже работников
Фото: www.amur.info

В Амурской области работодатели до конца февраля должны передать в Пенсионный фонд информацию о стаже своих работников. В общей сложности отчитаться за минувший 2018 год должны 13 500 амурских организаций.

Сведения за своих работников работодатели подают один раз в год. Пока этих данных о стаже на лицевых счетах амурчан нет. Отсутствуют они также и в выписках, выдаваемых гражданам в Пенсионном фонде или отражающихся в личном кабинете гражданина на официальном сайте ведомства. Отчетность за 2018 год Пенсионный фонд принимает до 28 февраля 2019 года включительно.

С 2019 года изменились формы и форматы предоставляемых сведений. Следить за их изменениями амурские работодатели могут на сайте ПФР в разделе Бесплатные программы, формы и протоколы.

Отчетность рекомендуется сдавать по электронным каналам связи. Если отчет будет сдан не вовремя или сведения окажутся недостоверными, работодателю будет грозить штраф в размере 500 рублей за каждого такого работника.

После приема отчетности специалисты ПФР в течение марта пополнят сведения о стаже амурчан за 2018 год. Обновленные данные жители области смогут увидеть в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР в апреле.

Горячая линия отделения Пенсионного фонда России по Амурской области: (4162) 202-400.

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#пенсии

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