Татьяна Голикова: бедных в России должно стать меньше

Стандарт расчета прожиточного минимума, к которому привязан размер минимальной заработной платы, необходимо изменить, считает вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, это поможет выполнить майский указ президента по борьбе с бедностью.

Правительство планирует пересмотреть стандарты расчета показателей прожиточного минимума, рассказала на Гайдаровском форуме Татьяна Голикова. По ее словам, понятие прожиточного минимума было введено в качестве временной меры еще в 1992 году. Этот показатель используется при составлении бюджета, расчете пенсий, стипендий и социальных выплат. Сейчас прожиточный минимум в России составляет порядка 10 700 рублей.

«Для того чтобы не совершать в этом вопросе революции, не менять подхода, что затруднило бы решение поставленной перед нами задачи, можно было бы постепенно усовершенствовать стандарт оценки», — заявила Голикова.

Она отмечает, что работу в этом направлении уже ведет специальная межведомственная группа под руководством Минтруда. Первые результаты этой работы вице-премьер рассчитывает получить в 2020 году.

Изменение стандартов расчета прожиточного минимума станет одной из многих мер, необходимых для достижения целей, поставленных в майском указе президента. По словам Голиковой, самой амбициозной и сложной задачей является снижение уровня бедности в два раза. Для ее решения правительство планирует реализовать комплекс мер, среди которых увеличение продолжительности жизни и эффективности распределения социальной помощи среди нуждающихся граждан.

Голикова подчеркнула, что за девять месяцев прошлого года количество россиян, находящихся за чертой бедности, уменьшилось на полпроцента, составив 13,3 %. Вице-премьер считает, что есть взаимосвязь между уровнем бедности и уровнем образования. По ее мнению, самый низкий риск бедности у россиян с высшим образованием.

В прошлом году был принят закон, который приравнивает размер минимальной зарплаты к показателю прожиточного минимума трудоспособного человека за второй квартал предыдущего года. Ежегодно МРОТ будет увеличиваться на то же значение, что и прожиточный минимум. Размер МРОТ по России в 2019 году равен 11 280 рублям, что на 117 рублей больше, чем в 2018 году.

Осенью прошлого года Голикова говорила о нехватке инструментов для выполнения поручения Путина о снижении уровня бедности. Она подчеркивала, что ключевое значение в решении этой задачи имеет положение семей с детьми. Согласно статистике, о которой в мае прошлого года говорил Топилин, доля семей с детьми в общем объеме бедных россиян — более 70 %, сообщает Forbes.