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16января
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сегодня, 10:12 14

Татьяна Голикова: бедных в России должно стать меньше

Татьяна Голикова: бедных в России должно стать меньше
Фото: Сергей Бобылев

Стандарт расчета прожиточного минимума, к которому привязан размер минимальной заработной платы, необходимо изменить, считает вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, это поможет выполнить майский указ президента по борьбе с бедностью.

Правительство планирует пересмотреть стандарты расчета показателей прожиточного минимума, рассказала на Гайдаровском форуме Татьяна Голикова. По ее словам, понятие прожиточного минимума было введено в качестве временной меры еще в 1992 году. Этот показатель используется при составлении бюджета, расчете пенсий, стипендий и социальных выплат. Сейчас прожиточный минимум в России составляет порядка 10 700 рублей.

«Для того чтобы не совершать в этом вопросе революции, не менять подхода, что затруднило бы решение поставленной перед нами задачи, можно было бы постепенно усовершенствовать стандарт оценки», — заявила Голикова.

Она отмечает, что работу в этом направлении уже ведет специальная межведомственная группа под руководством Минтруда. Первые результаты этой работы вице-премьер рассчитывает получить в 2020 году.

Изменение стандартов расчета прожиточного минимума станет одной из многих мер, необходимых для достижения целей, поставленных в майском указе президента. По словам Голиковой, самой амбициозной и сложной задачей является снижение уровня бедности в два раза. Для ее решения правительство планирует реализовать комплекс мер, среди которых увеличение продолжительности жизни и эффективности распределения социальной помощи среди нуждающихся граждан.

Голикова подчеркнула, что за девять месяцев прошлого года количество россиян, находящихся за чертой бедности, уменьшилось на полпроцента, составив 13,3 %. Вице-премьер считает, что есть взаимосвязь между уровнем бедности и уровнем образования. По ее мнению, самый низкий риск бедности у россиян с высшим образованием.

В прошлом году был принят закон, который приравнивает размер минимальной зарплаты к показателю прожиточного минимума трудоспособного человека за второй квартал предыдущего года. Ежегодно МРОТ будет увеличиваться на то же значение, что и прожиточный минимум. Размер МРОТ по России в 2019 году равен 11 280 рублям, что на 117 рублей больше, чем в 2018 году.

Осенью прошлого года Голикова говорила о нехватке инструментов для выполнения поручения Путина о снижении уровня бедности. Она подчеркивала, что ключевое значение в решении этой задачи имеет положение семей с детьми. Согласно статистике, о которой в мае прошлого года говорил Топилин, доля семей с детьми в общем объеме бедных россиян — более 70 %, сообщает Forbes.

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#российская власть #соцзащита #экономика

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Посыл ясен: Чтобы стало меньше бедных их надо по другому пересчитать. Я б уже на месте Путина только за эту мысль уволил её.

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Фух... пронесло ... я уж от заголовка подумала, что всётаки бедных начнут расстреливать для улучшения статистики.

    А тут всего лишь на лбу татуировки всем сделают - сказачно богат.

    и действительно - ноги передвигаешь?жив ещё - знач уже не беден.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад



    ~~Изменение стандартов расчета прожиточного минимума



    потрясающе. главное - поменять стандарты расчета. И всё. Бедных вообще не будет.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    часть бедных просто умрет от голода.....

  • 55

    55
    1 час назад

    Как же я устал от этого тупоголового и бездарного едроссовского правительства(

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Да, СТАТИСТИКА стоит в ряду после просто лжи и наглой большой лжи!!!

  • Арбенин

    Арбенин
    1 час назад

    блажен кто верует

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Пусть помечтают пока при памяти!

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Это полный бред!!!!

    Опять лапшу нам вешают.

    Они сами на эти 11280 в месяц смогут прожить?

    За спиной нашего президента , который сделал много на внешнеполитической арене, скрываются бездарные прихлебатели, которые еще при Ельцине занимали кресла в Кремле.

    Где ротация кадров? Если они сидят по двадцать лет в креслах значит хорошие спецы, так пусть поднимают тогда глубинку?

    А то забурели гос.обеспечении и все выдумывают как народ ободрать.

    Законы такие принимают, что работнику сейчас и в отпуск идти не стоит, так как размер отпускных считается очень не понятно. А про больничные так вообще лучше не говорить.

  • Рамзай

    Рамзай
    50 минут назад

    Если бы в креслах сидели бы спецы, мы бы с бедностью не боролись сегодня. Сталин после войны поднят страну с колен за 5 лет. А мы сколько колотимся? Результат: растет калан мультимиллионеров.

  • barbar

    barbar
    49 минут назад

    Где ротация кадров? смешно если о рыбе)))

  • ФИО

    ФИО
    34 минуты назад

    Amurskiy patriot

    Это полный бред!!!! Опять лапшу нам вешают. Они сами на эти 11280 в месяц смогут прожить? За спиной нашего президента , который сделал много на внешнеполитической арене, скрываются бездарные прихлебатели, которые еще при Ельцине занимали кресла в Кремле. Где ротация кадров? Если они сидят по двадцать лет в креслах значит хорошие спецы, так пусть поднимают тогда глубинку? А то забурели гос.обеспечении и все выдумывают как народ ободрать. Законы такие принимают, что работнику сейчас и в отпуск идти не стоит, так как размер отпускных считается очень не понятно. А про больничные так вообще лучше не говорить.



    За спиной вашего президента те, кого он и поставил. Так что, за все экономические провалы в России он лично в ответе. в третий то срок уже должно быть не с руки перекладывать ошибки управления на других. Он много сделал на внешнеполитической арене? вам виднее, наверное. А вот свою поляну ....Кто считает, что пополнять казну можно только за счет торговли недрами, заранее обречен на провал. А им, похоже, успех и не нужен, главное своих отпрысков пристроили.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    33 минуты назад

    конечно меньше.. они умерли

  • anschutka

    anschutka
    17 минут назад

    Можно легко победить бедность и повысить среднюю зп в Магадане, просто отправив на пмж туда Голикову вместе со всем её министерством. Не благодарите

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