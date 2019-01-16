В аэропорту Шереметьево прокомментировали скандал с Лободой

Сотрудники рассказали, что в 19:09 Лобода с ребёнком сошла по трапу, у которого их встретил агент. Работник VIP-зала предложил им сесть в электромобиль и доехать к кабинам паспортного контроля. Но звезда отказалась, поскольку ждала няню своего ребёнка, которая прилетела экономклассом. В 19:10:24 электрокар уехал, а певице предложили подождать пару минут до прибытия следующей машины.

«В 19:10:42 пассажирка Светлана Лобода отказалась от ожидания электромобиля и пешком в сопровождении агента направилась к кабинам паспортного контроля», – рассказали представители Шереметьево.

Лобода устроила скандал в аэропорту из-за того, что сотрудники воздушной гавани не доставили её в VIP-зал. Позже звезда также рассказала о причинах своего срыва.