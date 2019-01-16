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В аэропорту Шереметьево прокомментировали скандал с Лободой

В аэропорту Шереметьево прокомментировали скандал с Лободой
Фото: .instagram.com/p/BqXBTX7lz4a/

В московском аэропорту Шереметьево отреагировали на скандал, устроенный украинской певицей Светланой Лободой из-за того, что её якобы не доставили на электрокаре в VIP-зал. В пресс-службе воздушной гавани воссоздали подробности произошедшего 11 января.

Сотрудники рассказали, что в 19:09 Лобода с ребёнком сошла по трапу, у которого их встретил агент. Работник VIP-зала предложил им сесть в электромобиль и доехать к кабинам паспортного контроля. Но звезда отказалась, поскольку ждала няню своего ребёнка, которая прилетела экономклассом. В 19:10:24 электрокар уехал, а певице предложили подождать пару минут до прибытия следующей машины.

«В 19:10:42 пассажирка Светлана Лобода отказалась от ожидания электромобиля и пешком в сопровождении агента направилась к кабинам паспортного контроля», – рассказали представители Шереметьево.

Лобода устроила скандал в аэропорту из-за того, что сотрудники воздушной гавани не доставили её в VIP-зал. Позже звезда также рассказала о причинах своего срыва.

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#ТВ #шоу-бизнес

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