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16января
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сегодня, 09:48 0

Из семи тысяч амурских алиментщиков решение суда исполняют только 200

Из семи тысяч амурских алиментщиков решение суда исполняют только 200
Фото: www.amur.info

В 2018 году судебные приставы Приамурья принудительно взыскали более 100 миллионов рублей с алиментщиков. В Амурской области на исполнении находится почти 7 тысяч исполнительных производств по выплате алиментов. Добровольно решения суда исполняют немногим более 200 человек.

Амурские должники по алиментным обязательствам снова находятся в зоне повышенного внимания судебных приставов – в Приамурье стартовал месячник по взысканию алиментов.

В этот период пройдут массовые рейды по адресам неплательщиков, будет применяться комплекс мер принудительного исполнения, привлечение к решению проблемы неуплаты алиментов взаимодействующих структур и общественных организаций.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Амурской области продолжает работу горячая линия по вопросам взыскания алиментных платежей.

По вопросам контроля и надзора в области исполнения судебных решений и актов о взыскании алиментных платежей амурчане могут обратиться по телефону 8(4162)52-12-05, а также сообщить о бездействии судебных приставов-исполнителей структурных подразделений управления в рамках указанной категории исполнительных производств, сообщает пресс-служба областного УФССП.

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