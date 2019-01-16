В Благовещенске осудили водителя автобуса, совершившего смертельное ДТП

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Авария произошла в Благовещенске в июне 2018 года на улице, «не имеющей названия, соединяющей улицы Театральную и Чайковского». Мужчина управлял автобусом, когда на проезжую часть вышла женщина-пешеход. Последовал наезд, и пострадавшая через несколько дней скончалась в больнице.

Отмечается, что водитель допустил небрежность. Он мог и имел возможность обнаружить пешехода «при должной внимательности».

Водителя признали виновным в случившемся и приговорили к 2 годам колонии-поселения. Также он лишен на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Страховая компания заявляла гражданский иск о взыскании расходов на лечение пострадавшей женщины в размере 29 тысяч рублей. Его оставили без рассмотрения. При этом за компанией признано право на удовлетворение иска, «вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.