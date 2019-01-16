Российские военные получили добротные керамические бронежилеты: обзор прессы

Президент США из своих средств оплатил прием в Белом доме; во время царизма в Благовещенске снижали цены на электричество; в США активно продают участки на Луне. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» сегодня много чего интересного, в том числе и о новом оружии, благодаря которому нам некого опасаться целые десятилетия, в том числе и о том, что войска (и это уже другой материал) получили новые керамические бронежилеты, способные выдержать попадание пули, пробивающей рельс. То есть точно, нас уже шиш чем победишь. Но меня заинтересовала заметка о том, что президент США Трамп из собственного кармана оплатил торжественный прием в Белом доме. Что же подавали в главном доме страны? Пиццу, гамбургеры и картофель фри, заказанные президентом в забегаловке напротив резиденции.

Можете ли вы представить подобное на столах в Кремле – не спрашиваю. Зачем впустую потрясать воздух?

Не пропусти

Открываем «Мою Мадонну». Здесь разъяснение по поводу валежника. Вы думаете, что любая древесина (например, сухостой, поваленное ветром дерево, порубочные, никому не нужные остатки), валяющаяся на земле, – валежник? Значит, вы потенциальный нарушитель. Чтобы не попасть под приличный штраф, изучите заметку на 4-й странице газеты, а потом переключайтесь на публикацию о том, как в Благовещенске снижались цены на электричество. Правда, происходило это во времена человеконенавистнического царизма. Материал об этом подготовила Валентина Кобзарь.

Также в номере

Еще я рекомендую к прочтению статью об амурчанке Наталье Фатьяновой, побывавшей – не поверите! – аж в Антарктиде! Представляете, фото в обнимку с пингвином! Да на фоне айсберга (может быть, даже того самого, что протаранил «Титаник»!). Как признается сама героиня публикации – она авантюристка по натуре, что не удивительно, неавантюристы дальше теплых побережий не путешествуют. Очень много интересных подробностей, деталей (например, почему после посещения пингвиньей колонии нужно было замести следы) – обязательно прочтите! Автору – Анне Азановой – повезло на собеседницу!

Вам статья

На первой странице «АиФ» анонсируется материал о битве за Луну – найдется ли на ней место России? Много нового узнал я из статьи. В том числе и почему она не поворачивается к нам обратной стороной, в том числе и о том, что она является огромным холодильником, в котором хранится вода, в том числе и о том, что Луной уже плотно занимаются китайцы (они даже умудрились вырастить там овощи), индусы, японцы и американцы. Кстати, американцы бойко продают лунные участки, и их покупают – кто на погребение, кто для строительства жилья, кто под фермерское хозяйство. И только наши… Но о горьком читайте сами.

Полный абзац

И вот «Комсомольская правда». Только в этой газете вы сможете прочесть о том, что гениальный математик Перельман, отказавшийся от миллиона долларов, носит зимой галоши на босу ногу.

В поисках страницы, на которой пишут о математике, вы натолкнетесь на публикацию как жить, если через пару месяцев нашу страну отключат от доллара. А пока вы лихорадочно вспоминаете, сколько сейчас в вашей заначке, газета подсовывает вам статью о том, на какие суммы одевается молодая пассия Петросяна. Все перечислять не буду, скажу лишь, что свитерок у нее за 100 тысяч рублей. Ну и все такое прочее.

На посошок

Вы еще, конечно, можете прочесть в «Комсомолке» о том, что при разводе владельца Amazon Безоса с женой его экс-супруга получит немыслимое количество миллиардов долларов, еще о том, как влияют скандалы известных футболистов на их доходы (вспомните, к примеру, хотя бы Кокорина и Мамаева: помахались стульями – и в минусах).

Но я заинтересовался рубрикой «Проверь себя», в которой рассказывается, как определить характер человека, принимающего при сидении определенную позу. Увидели что перед вами скрещенные ноги – значит человек уверенный в себе, упорный, ставящий высокие цели, ну, как наш президент. А если ноги расставлены… Да еще если это женщина…

Жаль, время обзора закончилось, я бы рассказал.