Прокуратура назвала виновных в возникновении фекальной горки в Чигирях

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Было установлено, что управление многоквартирными домами в Чигирях по адресам: улица Алексеевская, 4, 4/1, 6, осуществляет компания ООО «ЭнергоЦентр-Восток». В связи с задолженностью ООО «ЭнергоЦентр-Восток» перед подрядной организацией за услуги по вывозу жидких бытовых отходов, с 26 декабря 2018 года вывоз ЖБО из септиков этих домов был прекращен.

«В нарушение статей 161, 165 Жилищного кодекса РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, управляющая компания не приняла меры по своевременному вывозу жидких бытовых отходов, работу по устранению последствий разлива нечистот не организовала», – сообщает прокуратура Амурской области.

Для устранения нарушений закона прокурор Благовещенского район принял комплекс мер реагирования. Так, директору ООО «ЭнергоЦентр-Восток» было внесено представление. Кроме того, в отношении управляющей организации возбуждены административные дела: по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Представление также внесено главе Чигиринского сельсовета в связи с несвоевременным устранением последствий разлива отходов.

Ведомство отмечает, что в настоящее время органами местного самоуправления Чигирей «приняты определенные меры, направленные на купирование ситуации». В частности, для откачки отходов из септиков привлечены сторонние организации, в порядке муниципального жилищного контроля проведена проверка, инициировано общее собрание жителей домов для решения вопроса о расторжении договора управления с ООО «ЭнергоЦентр-Восток», выборе новой управляющей организации.

Ранее была информация о том, что управляющая компания, в чьем ведении находился жилой дом в селе Чигири, септик которого изливал нечистоты на дорогу, написала письменный отказ от его обслуживания. На совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям Благовещенского района дому назначили временную управляйку.

В настоящее время территория, прилегающая к многоквартирным домам, от наледи очищена, отмечает прокуратура. Как сообщало Амур.инфо, фекальную горку в селе убрали.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, а также ситуация, связанная с откачкой бытовых отходов из септиков, контролируется районным ведомством.