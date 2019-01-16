Претендовать на место в амурском заксобрании могут представители партий или самовыдвиженцы

Дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области пройдут 14 апреля. Голосование состоится по одномандатному округу № 7 «Благовещенск – Центральный». К нему относятся больше 32 000 избирателей. Кандидатуры на пост народного избранника смогут выдвигать как самовыдвиженцы, так и партии.

Сроки приема заявлений – с 16 января по 15 февраля. Для этого будущим кандидатам, кроме представителей пяти партий, необходимо собрать почти 1 000 подписей. Новый депутат займет место Олега Туркова, который в июне 2018 года возглавил министерство сельского хозяйства Амурской области.

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Елена Котейко