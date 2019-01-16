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16января
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сегодня, 08:36 5

Претендовать на место в амурском заксобрании могут представители партий или самовыдвиженцы

Претендовать на место в амурском заксобрании могут представители партий или самовыдвиженцы
Фото: www.amur.info

Дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области пройдут 14 апреля. Голосование состоится по одномандатному округу № 7 «Благовещенск – Центральный». К нему относятся больше 32 000 избирателей. Кандидатуры на пост народного избранника смогут выдвигать как самовыдвиженцы, так и партии.

Сроки приема заявлений – с 16 января по 15 февраля. Для этого будущим кандидатам, кроме представителей пяти партий, необходимо собрать почти 1 000 подписей. Новый депутат займет место Олега Туркова, который в июне 2018 года возглавил министерство сельского хозяйства Амурской области.

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#заксобрание #партии

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    ни одного голоса Единой России

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    А уж ЛДПРам так подавно! Жириков геть!

  • Рамзай

    Рамзай
    49 минут назад

    Что и сито уберут? Неугодных тоже пропустят? Сомневаюсь!

  • Братеев

    Братеев
    33 минуты назад

    единороссы снова пойдут самовыдвиженцами

  • Альтер

    Альтер
    1 минута назад

    Ну от партий лучше тогда ЛДПР (несмотря на мою к ним нелюбовь)

    Если дожмут АКС хвала им и подчет

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