Гороскоп на 16 января: Водолеи раздражительны, Козероги скучают

Восход Солнца: 08:22

Заход Солнца: 16:55

Солнце в Козероге.

Овен. У Вас сегодня будет замечательная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят этого. Благодаря своему чутью, он способен даже безнадежные и запущенные проекты обернуть в лучшую сторону. Так что не стоит пренебрегать интуицией.

Телец. День иллюзий, обмана. Сегодня в вашей деятельности будет преобладать ориентация на решение социальных задач, стремление к справедливости. Старайтесь не обращать внимание на злопыхателей.

Близнецы. Прислушайтесь к себе сегодня, и если у вас будет момент, когда вам не захочется отвечать на телефонный звонок или чей-то вопрос – не отвечайте. Сделанные сегодня хорошие деяния подарят Близнецам внутреннюю гармонию.

Рак. Сегодня Раков ждет насыщенный и амбициозный день. Все Ваши начинания будут успешными,а проблемы решатся быстро.

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Лев. Этот день не мешает учесть то, что любые покупки приведут к финансовым потерям. Постарайтесь отказаться от рискованных вложений, заключения сделок и командировок.

Дева. День сложится удачно, если вы не будете ждать подарков судьбы, а сами проявите инициативу. Постарайтесь найти интересное дело.

Весы. Сегодня Вам стоит весь день быть внимательным – не исключено, что ситуация потребует осведомленности и подготовленности Весов к предстоящим событиям.

Скорпион. Финансовые проекты большинства Скорпионов будут реализовываться совсем не так, как предполагалось. Денежных потерь не предвидится, однако, нет места и резкому взлету финансов.

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Стрелец. Стрельцы могут сделать что-то полезное для дома и близких людей. Например, сегодня Вы можете завершить мероприятие по модернизации и благоустройству быта. Это неплохое время для совместных семейных акций.

Козерог. Может быть, стоит встретиться с людьми, которые дороги вам, но по каким-либо причинам вы их давно не видели. Даже если они находятся далеко, самое время связаться с дорогими по видеосвязи.

Водолей. Сегодня Водолеев все будет раздражать и много что будет вызывать недовольства. Старайтесь не сокрушаться на посторонних людей без повода, держите себя в руках. Важные решения сегодня лучше не принмать.

Рыбы. Рыбам стоит будет осторожными с финансами. Сверяйте каждую цифру, проводите детальный отчет, не пропускайте ничего мимо себя. Сегодняшний день совершенно не подходит для ремонта.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось сельское, ракушки, обвинять, удав, то посмотрите значение в соннике.