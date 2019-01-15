Прокуратура Благовещенского района начала проверку «собачьего Освенцима»

«При выявлении нарушений законодательства будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности», – сообщает прокуратура Амурской области.

Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации за жестокое обращение с животными предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Также законом предусмотрены ограничение свободы на срок до года, арест до шести месяцев и лишение свободы на срок до трех лет.

Если преступление совершено группой лиц, или группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, а также в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации, а также если это совершалось в отношении нескольких животных, предусмотрены следующие наказания: штраф от 100 000 рублей до 300 000 рублей; штраф в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет; исправительные работы до двух лет; принудительные работы до пяти лет; лишение свободы на срок от трех до пяти лет.