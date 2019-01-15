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15 января 2019, 23:03 4

Прокуратура Благовещенского района начала проверку «собачьего Освенцима»

Прокуратура Благовещенского района начала проверку «собачьего Освенцима»
Фото: www.amur.info

В Амурской области началась прокурорская проверка по публикации Амур.инфо о нарушениях законодательства при содержании животных в приюте села Чигири. Как сообщало информагентство, в приюте «Дружок» было обнаружено большое количество трупов собак, а также еще живые, предельно истощенные собаки.

«При выявлении нарушений законодательства будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности», – сообщает прокуратура Амурской области.

Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации за жестокое обращение с животными предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Также законом предусмотрены ограничение свободы на срок до года, арест до шести месяцев и лишение свободы на срок до трех лет.

Если преступление совершено группой лиц, или группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, а также в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации, а также если это совершалось в отношении нескольких животных, предусмотрены следующие наказания: штраф от 100 000 рублей до 300 000 рублей; штраф в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет; исправительные работы до двух лет; принудительные работы до пяти лет; лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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#животные #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    9 минут назад

    В 17:40 публикация была, пока прочитали, пока решили отреагировать, ещё часа полтора прошло, рабочий день закончился, соответственно придут с проверкой только завтра.

    Придут, а там уже никаких трупов нет, работники скажут, что и не было. Истощенных собак неравнодушные разобрали по домам, значит и собачек истощенных нет. А те, что остались, так скажут на улице полудохлыми забрали, вот лечим и откормить пытаемся, да все никак не выходит.

    В общем отмажутся.

  • Karina.kuzina

    Karina.kuzina
    3 минуты назад

    Господи, накажи всех виновных в этом горе

  • Karina.kuzina

    Karina.kuzina
    3 минуты назад

    Господи, накажи всех виновных в этом горе

  • Сарочка

    Сарочка
    1 минута назад

    Сволочи, пили жрали веселились на новый год, а собаки умирали от голода, желаю вам такой-же участи в ближайшее время

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