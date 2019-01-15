Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
15 января 2019, 20:46 27

Губернатор Приамурья предложил снизить транспортный налог

Губернатор Приамурья предложил снизить транспортный налог

Во вторник, 15 января, на заседании правительства Амурской области губернатор Василий Орлов поручил рассмотреть возможность снижения транспортного налога. К 1 апреля глава региона дал задание сделать расчеты и подготовить предложения по вариантам снижения налога на транспорт.

«Большое количество обращений от людей поступает по ставкам налогов, в частности, по транспортному налогу, по патентной системе налогообложения. Поэтому я считаю, что необходимо пересмотреть ставки транспортного налога в сторону снижения. Я прошу вас к 1 апреля дать расчеты и предложения по вариантам снижения транспортного налога. Второе направление – патентная система налогообложения. Необходимо тоже к 1 апреля провести совместную работу с бизнес-сообществом и посмотреть наиболее оптимальные ставки по этой системе налогообложения», – заявил Василий Орлов.

Просмотров всего: 1572

#налоги #областная власть #транспорт

распечатать


Общество 6

Экс-министр рассказал, как помог губернатору Приамурья выбрать между дорогами и освещением
Общество 13

Амурские власти отчитались в Госдуме о работе с детьми, больными гепатитом С
Общество 1

В Тынде мужчина переночевал в машине с таксистом и обогатился на 13 тысяч рублей
Экономика 5

Экспорт сельхозпродукции Амурской области в 2018 году вырос на 66 %
Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    понравится хочет публике

  • Andr-star

    Andr-star
    3 часа назад

    Понравится-не понравится, он не девочка во дворе. Нормальное предложение - пусть посчитают, пусть посмотрят доходы населения, там гляди и снизят налог.

  • Vladimir777

    Vladimir777
    3 часа назад

    Идея отличная, полностью поддерживаю.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    наивные-что в этой стране делалось для людей?

  • Амаранка

    Амаранка
    2 часа назад

    А ещё пенсионный возраст, цены и ставки по ипотеке. Причём значительно. И люди на ДВ сами потянутся. Мдя, сказочки...

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Братеев

    наивные-что в этой стране делалось для людей?



    Все в этой стране делается для людей. Не нравится: чемодан-вокзал-Киев.

  • Karasik

    Karasik
    2 часа назад

    Andr-star 12 минут назад

    Понравится-не понравится, он не девочка во дворе. Нормальное предложение - пусть посчитают, пусть посмотрят доходы населения, там гляди и снизят налог.

    +++++

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    2 часа назад

    Так ведь вроде бы ж ЛДПРы выступали с этим предложением уже раньше. Тогда, вроде как, отклонили, теперь, когда рейтинги губернатора поползли вниз, а новый губернатор не оправдал надежд, то решили выступить с инициативой о снижении. Теперь интересно, снизят его на сколько и на что переложат выпадающий доход.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    Виктиксу-что это за пропаганда национализма?у меня здесь все предки похоронены

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Брутееву- ничего, похоронишься в другом месте. И не путай национализм с патриотизмом.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Сначало было слово, потом будем посмотреть! Получится?-респект и уважение.Хочу верить

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    Виктикс если ты голосишь за ЕР-это не значит что ты патриот

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад



    Губернатор Приамурья предложил снизить транспортный налог



    А что предложили Абрамов и Кузьмин снизить в Амурской области?

  • Витком

    Витком
    2 часа назад

    Скорее всего наоборот

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    они предложили снизить количество дураков в области-сорян

  • dance

    dance
    2 часа назад

    Налог снизить для всех, кроме членов лдпр и им сочувствующим.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    фи-цыплят по осени считают-нам и мусорную реформу с 1 января обещали

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Это сказано для того,чтобы не снизить,а поднять налог. Ведь нужна же причина и повод пересчитать транспортный налог,сейчас пересчитают и окажется,что налог занижен процентов на тридцать, и ни тебе,ни мне надо повысить процентов на 15, шах и мат,или гамбит,кому как нравится. Наивные такие,в России никогда ничто не понижалось, всё только растет,и налоги и цены....

  • Ленин жив

    Ленин жив
    1 час назад

    Молодца, снижай налоги!

  • Моряк

    Моряк
    1 час назад

    Братеев

    Виктикс если ты голосишь за ЕР-это не значит что ты патриот



    Оно не патриот, оно проданное

  • Моряк

    Моряк
    1 час назад

    Victrix

    Братеев

    наивные-что в этой стране делалось для людей?



    Все в этой стране делается для людей. Не нравится: чемодан-вокзал-Киев.



    Хорошая у нас страна, а продажных в чемодан и в амур, пущай поплавают

  • R/a old

    R/a old
    56 минут назад

    Фефелов ИванТак ведь вроде бы ж ЛДПРы выступали с этим предложением уже раньше. Тогда, вроде как, отклонили, теперь, когда рейтинги губернатора поползли вниз, а новый губернатор не оправдал надежд, то решили выступить с инициативой о снижении. Теперь интересно, снизят его на сколько и на что переложат выпадающий доход.


    Какой выпададщий? Считаю до 18 т.р в год надо не трогать, а снизить налоги на авто с налогом от 40... до 25 ти... и можно будет рассматривать неплохие аппараты

  • икс7

    икс7
    40 минут назад

    На ДВ где проживает очень мало людей, и с каждым годом людей у нас становится меньше, этот налог нужно убирать совсем!

    Но этого скорей всего не будет, снизят на 100 рублей для пиара губера,мы и не заметим этого снижения.

    Главное чтоб не подняли.. Они это могут

  • холостяк

    холостяк
    26 минут назад

    Один налог снизят, два ведут.

  • full

    full
    16 минут назад

    Колесов купил козла, Орлов продал Козла. Козлов продавать козла не стал.

  • Сама справедливость

    Сама справедливость
    14 минут назад

    Транспортный налог амурчане платят по самой максимальной ставке, выше просто не бывает. Да и губернатор ничего не решает в таких вопросах. Никто его не поддержит.

  • троль здесь

    троль здесь
    5 минут назад

    Сама справедливость

    Транспортный налог амурчане платят по самой максимальной ставке, выше просто не бывает. Да и губернатор ничего не решает в таких вопросах. Никто его не поддержит.



    по традиции и на недвижимость у нас сделали максимальную ставку налога, поэтому люди и сваливают из области, не дают нам власти жить спокойно

Показать все (27) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь