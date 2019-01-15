Губернатор Приамурья предложил снизить транспортный налог

Во вторник, 15 января, на заседании правительства Амурской области губернатор Василий Орлов поручил рассмотреть возможность снижения транспортного налога. К 1 апреля глава региона дал задание сделать расчеты и подготовить предложения по вариантам снижения налога на транспорт.

«Большое количество обращений от людей поступает по ставкам налогов, в частности, по транспортному налогу, по патентной системе налогообложения. Поэтому я считаю, что необходимо пересмотреть ставки транспортного налога в сторону снижения. Я прошу вас к 1 апреля дать расчеты и предложения по вариантам снижения транспортного налога. Второе направление – патентная система налогообложения. Необходимо тоже к 1 апреля провести совместную работу с бизнес-сообществом и посмотреть наиболее оптимальные ставки по этой системе налогообложения», – заявил Василий Орлов.