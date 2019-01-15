ОНФ: в Приамурье неравномерно распределялись объемы медицинской помощи

Активисты ОНФ добиваются прозрачности распределения объемов медицинской помощи между организациями здравоохранения в Амурской области. Прокурорская проверка, проведенная по инициативе Общероссийского народного фронта, выявила недостатки при распределении медпомощи между организациями сферы здравоохранения.

В ноябре 2018 года в рамках деятельности тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» амурские общественники провели мониторинг финансирования лечебных учреждений Приамурья. На основе данных министерства здравоохранения области, территориального фонда обязательного медицинского страхования, амурского филиала страховых компаний «СОГАЗ-Мед» и «Спасские ворота–М» эксперты Народного фронта провели комплексный анализ планирования, финансового наполнения, распределения объемов, механизмов финансирования лечебно-профилактических учреждений Амурской области.

«По итогам мониторинга был установлен факт отсутствия прозрачного механизма распределения бюджетных средств между учреждениями здравоохранения Амурской области в части выделения бюджетных субсидий на "иные цели", что в конечном итоге ставит лечебно-профилактические учреждения в неравные финансовые условия, – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова. – Наиболее наглядно данная ситуация прослеживалась при анализе удельного веса выделенных субсидий на выполнение указа президента Российской Федерации учреждениям, имеющим кредиторскую задолженность, и учреждениям, у которых кредиторская задолженность отсутствует».

Эксперты сочли, что отсутствие какого-либо нормативного акта, регулирующего порядок выделения бюджетных средств на эти цели, создает предпосылки к злоупотреблению служебным положением при распределении финансовых средств. В связи с этим общественники обратились за содействием в прокуратуру Амурской области и попросили правоохранителей дать правовую оценку сложившейся в региональной системе здравоохранения ситуации.

Прокурорская проверка подтвердила факт отсутствия в Приамурье критериев, позволяющих с наибольшей долей достоверности определять необходимость уменьшения объемов оказания медицинской помощи для одной медицинской организации с целью их увеличения для другой. По мнению прокуратуры, это обстоятельство не обеспечивает объективности и прозрачности процедуры распределения и перераспределения объемов оказания медицинской помощи. Поэтому в настоящее время требуется разработка рекомендаций по данному направлению деятельности.

На прошлой неделе правоохранители направили губернатору Амурской области Василию Орлову информацию о необходимости подготовки таких рекомендаций и рассмотрении вопроса о корректировке норматива объемов оказания медицинской помощи населению Приамурья с учетом ее фактических объемов.

Обозначенная экспертами ОНФ проблема поставлена прокуратурой Амурской области на контроль и находится в рабочей повестке регионального отделения Народного фронта, сообщает ОНФ.