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В Благовещенске внедорожник кувыркнулся от удара

В Благовещенске внедорожник кувыркнулся от удара
Фото: телередакция "Сканер"

В Благовещенске вечером во вторник, 15 января, случилось дорожно-транспортное происшествие. При столкновении на регулируемом перекрестке перевернулся внедорожник. Около полугода назад на этом перекрестке произошло ДТП с переворотом.

Вечером 15 января на перекрестке Зейской и Калинина столкнулись Suzuki Escudo и Toyota Vitz. По предварительным данным, автомобили двигались навстречу друг другу по Зейской. При повороте налево водитель малолитражки не пропустил внедорожник. От удара «сузуки» потерял устойчивость и перевернулся, после чего встал на колеса. «Тойоту» отбросило довольно далеко от места столкновения.

Женщине, находившейся в салоне «сузуки», потребовалась медицинская помощь, которую работники скорой оказали на месте ДТП. «В настоящее время там работают сотрудники дорожно-патрульной службы, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», – прокомментировали в региональном управлении Госавтоинспекции.

1 июня 2018 года на этом перекрестке произошло похожее ДТП. Как сообщало ИА «Амур.инфо», после столкновения автомобиля ДПС и Toyota HiLux Surf последний потерял равновесие и, сделав несколько оборотов, отлетел на газон.

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#ДТП

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