В Благовещенске внедорожник кувыркнулся от удара

Вечером 15 января на перекрестке Зейской и Калинина столкнулись Suzuki Escudo и Toyota Vitz. По предварительным данным, автомобили двигались навстречу друг другу по Зейской. При повороте налево водитель малолитражки не пропустил внедорожник. От удара «сузуки» потерял устойчивость и перевернулся, после чего встал на колеса. «Тойоту» отбросило довольно далеко от места столкновения.

Женщине, находившейся в салоне «сузуки», потребовалась медицинская помощь, которую работники скорой оказали на месте ДТП. «В настоящее время там работают сотрудники дорожно-патрульной службы, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», – прокомментировали в региональном управлении Госавтоинспекции.

1 июня 2018 года на этом перекрестке произошло похожее ДТП. Как сообщало ИА «Амур.инфо», после столкновения автомобиля ДПС и Toyota HiLux Surf последний потерял равновесие и, сделав несколько оборотов, отлетел на газон.