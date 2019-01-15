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15января
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сегодня, 19:09 0

МЧС предупреждает: лед Бурейского водохранилища стал еще опаснее

МЧС предупреждает: лед Бурейского водохранилища стал еще опаснее
Фото: 28.mchs.gov.ru

Амурские спасатели призывают не выезжать и не выходить на лед Бурейского водохранилища. Из-за оползня, который перекрыл русло, разница в уровнях воды между верхней и нижней частью реки достигла почти пяти метров. Также река становится опасной из-за образующихся пустот – лед зависает над водой на высоте до трех метров.

Ледовая корка над такими воздушными подушками может обрушиться под тяжестью человеческого тела. С начала 2019 года в главном управлении МЧС России по Амурской области зафиксировали два несчастных случая на льду.

«В 130 километрах от Талакана произошло обрушение сопки, приток значительно уменьшился. Поэтому обращаемся к жителям Амурской области – нельзя выезжать и выходить на Бурейское водохранилище, это очень опасно, – говорит главный государственный инспектор ГИМС Амурской области Иван Воробьев. – Есть случай провала машины под лед на водохранилище в районе Верхнезейского. Обошлось без трагических происшествий – только техника ушла под воду. А на Бурейском был случай с человеческими жертвами. Сегодня проводятся мероприятия, по определению и, возможно, извлечению гражданина из-под воды».

Амурские туристы, которые планировали отправиться в район оползня, чтобы посмотреть своими глазами на природное явление, отменили поездку. «Мы не поедем. Во-первых, режим ЧС объявили. Во-вторых, все спуски перегородили бетонными плитами. Третье – там угрожающе растет разность уровней. Эту плотину – те миллионы тонн, которые накопились в верхней части, – может сорвать в любой момент. Там разница уже почти на пять метров. Если прорвет, то все, что будет на льду, смоет», – предупреждает директор туристической компании Владимир Гуторов.

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#МЧС #природа #происшествия

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