МЧС предупреждает: лед Бурейского водохранилища стал еще опаснее

Ледовая корка над такими воздушными подушками может обрушиться под тяжестью человеческого тела. С начала 2019 года в главном управлении МЧС России по Амурской области зафиксировали два несчастных случая на льду.

«В 130 километрах от Талакана произошло обрушение сопки, приток значительно уменьшился. Поэтому обращаемся к жителям Амурской области – нельзя выезжать и выходить на Бурейское водохранилище, это очень опасно, – говорит главный государственный инспектор ГИМС Амурской области Иван Воробьев. – Есть случай провала машины под лед на водохранилище в районе Верхнезейского. Обошлось без трагических происшествий – только техника ушла под воду. А на Бурейском был случай с человеческими жертвами. Сегодня проводятся мероприятия, по определению и, возможно, извлечению гражданина из-под воды».

Амурские туристы, которые планировали отправиться в район оползня, чтобы посмотреть своими глазами на природное явление, отменили поездку. «Мы не поедем. Во-первых, режим ЧС объявили. Во-вторых, все спуски перегородили бетонными плитами. Третье – там угрожающе растет разность уровней. Эту плотину – те миллионы тонн, которые накопились в верхней части, – может сорвать в любой момент. Там разница уже почти на пять метров. Если прорвет, то все, что будет на льду, смоет», – предупреждает директор туристической компании Владимир Гуторов.