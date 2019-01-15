Юные благовещенские артисты работают над спектаклем о блокаде Ленинграда

В день 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда, 27 января, артисты благовещенской театральной студии «Этюд» покажут спектакль, посвященный трагическим событиям. Он является частью проекта «Листая страницы "Блокадной книги"», который реализует общественная организация «Зейская слобода».

Премьера состоится в Доме культуры профсоюзов. Проект получил президентский грант. Благодаря этому постановку покажут не только в Благовещенске, но еще в пяти городах Амурской области. В Городском доме культуры в настоящее время идут репетиции.

Воссоздать будни детей блокадного Ленинграда – нелегкая задача для режиссера Екатерины Набоки. Юным студийцам невозможно понять, как жили их ровесники 75 лет назад, в городе, окруженном врагами. Но, листая страницы «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, они пытаются хотя бы немного постичь чувства тех, кто прошел сквозь это страшное время.

«Современным детям очень трудно понять, насколько тяжело было жить в блокаде. Я им предлагала эксперимент: например, только один день поесть просто хлеб и воду. Они сказали, что не смогли. На завтрак поели хлеба и воды, а в обед уже очень сильно захотелось есть, и не хватило силы воли, чтобы додержаться до вечера. А представляете, люди вот так жили», – говорит режиссер Екатерина Набока.

Спектакль будет поставлен по пьесе, которую по мотивам «Блокадной книги» написала благовещенка Оксана Конюх. А первым слушателем пьесы была ее дочь Аня. Она тоже занимается в студии «Этюд». «Я испытывала смешанные чувства: с одной стороны, это очень круто, что моя мама написала такую пьесу замечательную и мы выиграли грант; с другой стороны, я понимала, насколько будет сложно не только мне, но и моим друзьям по театру играть блокадных ленинградцев, и хотя бы попробовать отобразить те чувства и переживания, что были на войне», – признается участница театральной студии «Этюд» Анна Конюх.

К этому спектаклю приступить было непросто – все понимали сложность задачи. Взрослые проводили с ребятами семинары по истории войны и блокады, смотрели советские фильмы о войне. В постановке прозвучит не только оригинальная музыка, но и голос блокадного Ленинграда: стихи Ольги Берггольц и фрагменты симфонии Дмитрия Шостаковича. Это усилит эмоциональное воздействие на современного зрителя.

В постановке есть и вторая сюжетная линия: современная семья и дети XXI века, которые попадают в дом, где жила бывшая блокадница, и находят ее дневник. Так они соприкасаются с историей. «В день осады моего любимого города буду писать обо всех событиях, участницей которых я стала», – читает современная девочка строки, написанные во время войны.

Несколько месяцев назад общественная организация «Зейская слобода» подала этот проект на президентский грант. Хотя ставить спектакль решили в любом случае, но вдохновения добавило и то, что грант выиграли. Теперь есть возможность показать его не только в Благовещенске. Кроме спектакля, в рамках проекта проходит конкурс сочинений и рисунков на тему «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». 150 работ уже поступили, и жюри начинает их оценивать. До 25 января еще можно успеть написать историю своей семьи – в виде эссе или сочинения, – или прислать рисунок и получить пригласительный билет на спектакль.

«Если люди с области захотят попасть на спектакль, то необязательно приезжать в Благовещенск, мы же будем и в Свободном показывать в марте или в апреле, или в Новобурейском, или в Екатеринославке. Можно прийти и посмотреть, это очень интересно. У нас все ребята из коллектива пишут сочинения и рисуют, и если посмотреть рисунки, то по ним ты прямо читаешь историю их семей», – объясняет режиссер студии Екатерина Набока.

Премьера спектакля «Листая страницы "Блокадной книги"» состоится в день окончания осады Ленинграда, 27 января. Зрителей ждут в Доме культуры профсоюзов в 11 часов.