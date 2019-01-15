Энергетическую ценность школьных обедов в Благовещенске повысили на четверть

Фото: Амур.инфо

15 января в благовещенской школе № 17 презентовали обновленное меню для школьников. Специалисты расширили ассортимент используемых продуктов, в том числе молока, творога, мяса и овощей. Энергетическая ценность рациона повышена на 25 %.

Для школьников Благовещенска создано «круговое» меню.

«Меню включает в себя 10 неповторяющихся рационов, которые распределены на 10 дней, то есть на две учебные недели. Специалисты комбината постарались максимально учесть сбалансированность и разнообразие наполнения данного меню. Представлены овощи, мясо, рыба, творог, яйцо, сыр. То есть все те необходимые продукты, которые обеспечивают полноценное развитие растущего организма», – рассказал руководитель муниципального предприятия «Комбинат школьного питания» Максим Хименко.

В рамках дегустации родителям показали 4 рациона из 10. К разовому приему пищи, к примеру, представлено картофельное пюре, рыбные тефтели с соусом, свежий огурец, пшеничный хлеб и чай с сахаром и лимоном.

Как рассказал Максим Хименко, ранее в меню превалировали первые блюда. С учетом спроса и сбалансированности питания на сегодня меню скорректировано: расширен ассортимент используемых продуктов, а именно: натурального молока, творога, мяса и овощей, кроме того, энергетическая ценность рационов повышена на 25 %.

«Всегда в столовой ребенок может поесть и молочное, что очень полезно, и овощи, так как обязательно есть овощной салат, есть и картофель, мясные блюда. Помимо сладостей и выпечки, есть то, что должен получать организм ребенка. Все питательные элементы, которые нужны ему для здоровья и развития, в школьном питании имеются. Ребенок питается полноценно», – рассказала мама школьника Анастасия.

На сегодня из 26 880 благовещенских школьников организованно питается 75 % обучающихся. Родители могут выбрать варианты меню стоимостью 50,00, 87,00 и 105,00 рублей, а также возможен свободный выбор буфетной продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в начале января в школах Благовещенска упразднили меню стоимостью 36 рублей 60 копеек. Так как на эту сумму невозможно было сформировать набор продуктов и обеспечить детей здоровым горячим питанием.

Фото: Амур.инфо