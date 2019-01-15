В Приамурье постепенно истощаются запасы золота

Золотодобывающая промышленность Амурской области переживает непростой период. Сырьевая база постепенно истощается. В нераспределенном фонде региона богатых золотороссыпных участков практически нет.

Об этом со ссылкой на отдел горнодобывающей промышленности министерства природных ресурсов Приамурья сообщает «Зейский вестник».

Портал пишет, что в 2018 году золотодобывающая отрасль Амурской области отметила юбилей – 150 лет назад в регионе добыли первое золото. За эти годы отрасль пережила «золотую лихорадку», запрет частной добычи, госмонополию на добычу металла, упадок 90-х годов прошлого века и новый виток развития.

В настоящее время, по информации Росприроднадзора по Амурской области, на территории Приамурья осуществляют деятельность порядка 250 предприятий золотодобычи.

Много золотороссыпных участков ушло с молотка в прошлые годы. На них «россыпники» сейчас и работают, причем уточняется, что в былые времена они бы на них и не посмотрели. У большинства же новоявленных старателей, ведущих добычу на пике цены, через пять лет уже может не остаться запасов. И если цена на золото упадет, россыпная добыча резко сократится, останутся дражные прииски и предприятия, у них в запасе сохранились хорошие участки, которые придерживают на «черный день». Приводится даже такая формула: чем выше поднимается цена, тем больше «пустых» участков пускают в разработку, а хорошие участки стоят. Если же цена на золото поднимется, будут вовлекать россыпи с содержанием по 50–60 миллиграммов на кубометр, сейчас уже разрабатывают такие, где 80-90 миллиграммов.

По словам начальника отдела горнодобывающей промышленности министерства природных ресурсов Амурской области Алексея Евсеева, в 2018 году в Приамурье было добыто 21,6 тонны золота, в 2017 году отрасль достигала отметки в 25,77 тонны (в 2016 году – 22,36 тонны). Предприятия россыпного направления улучшили результаты 2017 года с 8,18 тонны до 8,55 тонны золота.

Рудные предприятия показали серьезное, но ожидаемое снижение. В минусе предприятия группы компаний «Петропавловск», исключение – Маломырский рудник, увеличивший объемы добычи. Запасы так называемого легкого золота, которое извлекается по традиционной технологии, на месторождениях «Петропавловска» сокращаются. Поэтому компания ввела в эксплуатацию Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат, он станет вторым в России предприятием по извлечению упорного золота. Запасы окисленных руд сокращаются, но остаются большие залежи упорных золотосодержащих пород, поэтому считается, что за автоклавом – будущее лидера амурской золотодобычи.

Фото: zvportal.ru