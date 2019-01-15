В Шимановке будут судить уголовника-педофила

18 июля 2018 года в Шимановске пропала восьмилетняя девочка. Через 20 минут после получения сообщения о происшествии на месте работала следственно-оперативная группа. Очевидцы рассказали, что последний раз видели девочку в компании незнакомого мужчины. Правоохранители составили описание подозреваемого и бросили все силы на его розыск. Служебная собака вывела группу в район старого кладбища, расположенного на улице Пушкина. К осмотру местности привлекли более 20 добровольцев из числа местных жителей. Во время поисковых мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили девочку в заброшенном здании неподалеку от кладбища. Ребенка доставили в Шимановскую больницу, где медики оказали девочке помощь.

В это же время сотрудники ППС задержали подозреваемого. Это 47-летний житель Хабаровского края, безработный, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение имущества.

Было возбуждено уголовное дело по обвинению задержанного в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, соединенные с угрозой убийством», пунктом «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ «Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

На допросе задержанный рассказал, что направлялся попутным транспортом из Иркутской области, куда приезжал на заработки, в Хабаровский край. По дороге остановился в Шимановске. На улице встретил девочку, которую попросил показать ему магазин, а затем дорогу из города. Девочка доверилась незнакомому мужчине. «Злоумышленник завел ее в заброшенное строение, где, насильно напоив спиртными напитками, совершил в отношении нее инкриминируемые ему деяния. Потом снял с потерпевшей золотые сережки и оставил ее на месте преступления», – сообщает амурское следственное управление.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Комиссионная судебная сексолого-психиатрическая экспертиза показала, что у подследственного имеются расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственную базу. Прокурор Шимановского района утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

Как сообщает управление СУ СК по Амурской области, за совершение указанных преступлений предусмотрено следующее наказание: «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, соединенные с угрозой убийством» – лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение; «Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» – лишение свободы на срок до 15 лет; «Кража» – лишение свободы на срок до пяти лет.