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15января
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Собачий Освенцим: амурчане обнаружили немало трупов животных в чигиринском приюте (видео 18+)

Собачий Освенцим: амурчане обнаружили немало трупов животных в чигиринском приюте (видео 18+)

В редакцию Амур.инфо прислали видео, снятое в приюте для животных «Дружок», расположенном в селе Чигири. Запись сделали местные жители, которые, по их словам, свободно прошли на территорию. То, что амурчане увидели, повергло их в шок: голодные и худые собаки, а также большое количество трупов животных. Приют люди сравнили с Освенцимом.

Видео 18+

«Там охраны как таковой нет, свободный доступ. Насколько нам известно, охранник какой-то работает, но его вечно нет на месте. Там вся территория в собачьих экскрементах, никто не убирает. Собаки худые и голодные. У многих даже нет будок, они просто к каким-то колышкам привязаны и сидят под открытым небом. Ни от ветра укрыться, ни от снега, сидят мерзнут. В некоторых вольерах лежат мертвые собаки, рядом с ними тут же находятся живые. Но то, что мы увидели в одном из помещений, нас ужаснуло. Там все в трупах собак. Их там десятки. Что с ними стало, непонятно», – рассказал один из местных жителей.

Как рассказал мужчина, ужаснувшиеся люди разобрали большинство собак – кто сколько смог. Но некоторые животные все еще находятся в приюте. Люди обратились с заявлением в прокуратуру, готовят также письма мэру Благовещенска и губернатору региона.

Часть животных приютили зоозащитники. «Мы забрали несколько собак, двое сразу в машине у меня сознание потеряли, другая собака, пока ехали так истошно вопила! Ужас просто! У собак каннибализм, более крупные едят более мелких, они и собственные экскременты едят. Это какой-то ад! Бездомные собаки намного счастливее, чем в этом "Дружке"», – сказала волонтер Ольга.

Как сообщало ранее Амур.инфо, скандально известный приют «Дружок» давно собирает жалобы амурчан. Люди несколько лет обсуждают, что собаки, отлавливаемые по муниципальному контракту частным предпринимателем, содержатся в плохих условиях. А в 2014 году в приюте нападению подверглись журналисты «Альфа-канала» и Амур.инфо, пытавшиеся осветить его деятельность. Тогда было возбуждено уголовное дело. Жалобы на деятельность владельца приюта поступали и от зоозащитников, которые неоднократно писали заявления в прокуратуру и полицию.

Между тем в конце 2018 года в силу вступил закон, принятый депутатами Госдумы, об ответственном отношении к животным. Документ запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, проведение боев животных, натравливание одних зверей на других, пропаганду жестокого обращения с ними и устанавливает многие другие правила.

Документ также регламентирует создание и работу приютов для животных — например, нельзя создавать их в квартирах. Приюты должны будут в течение трех дней разместить информацию о поступившем к ним животном. Также приютам запрещено умерщвлять животных без ветеринарного заключения о неизлечимом заболевании или о несовместимой с жизнью травме. Закон предусматривает, что подзаконными актами будут прописаны требования к приютам для животных, как обращаться с бездомышами.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    2 часа назад

    Как вы защитники "братьев" наших меньших уже .....!

  • Лина24

    Лина24
    2 часа назад

    Господина Казанцева С. уже чиновницу Сахалина Кузьменко к ответственности за лоббирование приюта Золотарева, на что выделяла наша администрация деньги. На видео же Казанцев сам распинался, что все условия в приюте Золотаоревым соблюдены. Разве это не нецелевое расходование средств? Интервью с Казанцевым в студию

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    Начальника управления ветеренарии снять с должности за прикрытие этого коцлагеря.

    Казанцева к ответственности за лжеконтроль за условиями в этом концлагере.

    Хватит закрывать глаза на ЗВЕРСТВА "больных" людей.

    При необходимости предоставлю свидетельский материал с 2015 года, о истинном содержании животных в крнцлагере под прикрытием должностных лиц и лично дам показания если потребутся .

  • Лина24

    Лина24
    2 часа назад

    NakamuraКак вы защитники "братьев" наших меньших уже .....!


    Дело не только в зоозащите, а в том как, как заключались договоры ( под которые выделялись бюджетные деньги).А теперь представьте, как под патронажем этих "работников" осуществляется работа в сфере ЖКХ.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    2 часа назад

    Это просто лютый ад. Посадить весь персонал этого отряда СС на цепь в мороз, не кормить, одежду забрать. Разрешить сердобольным давать им в рот для пропитания. Снять с цепи только уже холодных.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Nakamura

    Как вы защитники "братьев" наших меньших уже .....!



    Это не зоо защитники! Это муниципальные собаки. На сколько я знаю контракт на отлов и содержание собак закончен. Все собаки должны быть чипированны и можно проследить их поступление и содержание. Я так понял Администрация таким образом пристроила собак на тот свет? Если я неправ извините.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Кстати, перед новым годом волонтеры хотели забрать собак но в ЖКХ начальство сказало рассмотрят заявку волонтеров и через месяц письменно ответят . Видать такой ответ, а ждать еще пол месяца.

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ, что за новое слово -коцлагеря? и крнцлагере?

    январское похмелье не прошло? бред такой писать?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    МазепаФЕЯ-ЭНИ, что за новое слово -коцлагеря? и крнцлагере?

    январское похмелье не прошло? бред такой писать?


    От опечаток смысл не меняется, и ты его понял.

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    1 час назад

    напомним коротко историю - приют в Чигирях принадлежит бизнесменам, которые зарабатывают на этом деньги. Они заключают муниципальные контракты на отлов и содержание, но как известно, животные содержатся в жутких условиях и либо дохнут сами, либо их убивают, а деньги кладут бизнесмены в карман. И так они по всей области делают. А зоозащитникам долгие годы не давали возможности участвовать в аукционах и не заключали с ними такие контракты по определенным причинам, и вот только в конце 2018 года дали возможность заняться отловом и содержанием Кошкиному дому. Но это не отменяет параллельную деятельность приюта в Чигирях. Там много лет такая картина, и как бы волонтеры и простые граждане не боролись с этим - все тщетно. Надо видимо создать такой резонанс, чтобы всю страну тряхнуло и только тогда будет какое-то движение

  • Gorojanka

    Gorojanka
    33 минуты назад

    Ну вот и посмотрим как "Кошкин дом" справится с контрактом, какие упитанные у них будут животинки и насколько меньше станет на улицах стай бродячих собак.

  • Лина24

    Лина24
    30 минут назад

    GorojankaНу вот и посмотрим как "Кошкин дом" справится с контрактом, какие упитанные у них будут животинки и насколько меньше станет на улицах стай бродячих собак.


    Вот лучше давайте проверим, как справился Золотарев и ко.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    27 минут назад

    Лина24

    Gorojanka

    Ну вот и посмотрим как "Кошкин дом" справится с контрактом, какие упитанные у них будут животинки и насколько меньше станет на улицах стай бродячих собак.



    Вот лучше давайте проверим, как справился Золотарев и ко.



    прокуратура заинтересовалась недоумершей бабкой в белогорске. Мнтересно, займется тонной адово заморенных собак?

  • гомункулус

    гомункулус
    24 минуты назад

    А когда, наконец, начнут убирать с улицы бродячих собак? Зоозащитники же пообещали

  • Лина24

    Лина24
    17 минут назад

    гомункулусА когда, наконец, начнут убирать с улицы бродячих собак? Зоозащитники же пообещали


    Когда выбрасывать животных на улицу перестанете, переселяясь из деревяшек в коммуналки.

  • Myxira

    Myxira
    16 минут назад

    Тромбонавт



    прокуратура заинтересовалась недоумершей бабкой в белогорске. Мнтересно, займется тонной адово заморенных собак?



    Тут не только прокуратура, но и ветслужба должна подключиться для выявления причины массовой гибели собак.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    8 минут назад

    Лина24
    GorojankaНу вот и посмотрим как "Кошкин дом" справится с контрактом, какие упитанные у них будут животинки и насколько меньше станет на улицах стай бродячих собак.


    Вот лучше давайте проверим, как справился Золотарев и ко.


    У меня нет полномочий проверять деятельность Золотарёва или деятельность любого другого юридического лица.

    А вот понаблюдать, как в нашем городе исчезли бродячие псинки, в связи с эффективной деятельностью зоозащитников, вот на это полномочий не нужно. Так что будем наблюдать.

    Ps никогда не переселялась из деревяшки в коммуналку и собак на улицу не выкидывала, поэтому не понимаю, почему ж они (бродячие псинки) носятся стаями в районе моего дома. Ваш рецепт не действует? Или действует не на всех?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    5 минут назад

    Myxira
    Тромбонавт



    прокуратура заинтересовалась недоумершей бабкой в белогорске. Мнтересно, займется тонной адово заморенных собак?



    Тут не только прокуратура, но и ветслужба должна подключиться для выявления причины массовой гибели собак.


    Максимум, что грозит, это за отсутствие утилизации трупов животных. Штраф выпишут и все. Массовая гибель не доказана. Собаки умирали от естественных причин, но их вовремя не утилизировали в связи с отсутствием денежных средств.

    На утилизацию же контракт не заключался, только на отлов и содержание.

    Так что тут сразу и к администрации вопросы, а почему не заключили контракт на утилизацию.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    2 минуты назад

    Неужели так было сложно всех блоховозов заразить какой-нибудь чумкой? И результат положительный, и зоошиза бы не выла. А так да, палево.

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