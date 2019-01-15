Собачий Освенцим: амурчане обнаружили немало трупов животных в чигиринском приюте (видео 18+)

В редакцию Амур.инфо прислали видео, снятое в приюте для животных «Дружок», расположенном в селе Чигири. Запись сделали местные жители, которые, по их словам, свободно прошли на территорию. То, что амурчане увидели, повергло их в шок: голодные и худые собаки, а также большое количество трупов животных. Приют люди сравнили с Освенцимом.

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«Там охраны как таковой нет, свободный доступ. Насколько нам известно, охранник какой-то работает, но его вечно нет на месте. Там вся территория в собачьих экскрементах, никто не убирает. Собаки худые и голодные. У многих даже нет будок, они просто к каким-то колышкам привязаны и сидят под открытым небом. Ни от ветра укрыться, ни от снега, сидят мерзнут. В некоторых вольерах лежат мертвые собаки, рядом с ними тут же находятся живые. Но то, что мы увидели в одном из помещений, нас ужаснуло. Там все в трупах собак. Их там десятки. Что с ними стало, непонятно», – рассказал один из местных жителей.

Как рассказал мужчина, ужаснувшиеся люди разобрали большинство собак – кто сколько смог. Но некоторые животные все еще находятся в приюте. Люди обратились с заявлением в прокуратуру, готовят также письма мэру Благовещенска и губернатору региона.

Часть животных приютили зоозащитники. «Мы забрали несколько собак, двое сразу в машине у меня сознание потеряли, другая собака, пока ехали так истошно вопила! Ужас просто! У собак каннибализм, более крупные едят более мелких, они и собственные экскременты едят. Это какой-то ад! Бездомные собаки намного счастливее, чем в этом "Дружке"», – сказала волонтер Ольга.

Как сообщало ранее Амур.инфо, скандально известный приют «Дружок» давно собирает жалобы амурчан. Люди несколько лет обсуждают, что собаки, отлавливаемые по муниципальному контракту частным предпринимателем, содержатся в плохих условиях. А в 2014 году в приюте нападению подверглись журналисты «Альфа-канала» и Амур.инфо, пытавшиеся осветить его деятельность. Тогда было возбуждено уголовное дело. Жалобы на деятельность владельца приюта поступали и от зоозащитников, которые неоднократно писали заявления в прокуратуру и полицию.

Между тем в конце 2018 года в силу вступил закон, принятый депутатами Госдумы, об ответственном отношении к животным. Документ запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, проведение боев животных, натравливание одних зверей на других, пропаганду жестокого обращения с ними и устанавливает многие другие правила.

Документ также регламентирует создание и работу приютов для животных — например, нельзя создавать их в квартирах. Приюты должны будут в течение трех дней разместить информацию о поступившем к ним животном. Также приютам запрещено умерщвлять животных без ветеринарного заключения о неизлечимом заболевании или о несовместимой с жизнью травме. Закон предусматривает, что подзаконными актами будут прописаны требования к приютам для животных, как обращаться с бездомышами.