Песков рассказал о пенсии Путина

Президент РФ Владимир Путин получает свою зарплату и военную пенсию на карточку банка «Россия», заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь В.В. Путина. Также он отметил то, как часто президент пользуется наличными средствами.

«Когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ – это целый ряд наших компаний, в том числе банк "Россия". И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка», – сказал он.

Уточнить размер президентской пенсии представитель Кремля затруднился. Он добавил, что наличными Путин пользуется не чаще двух раз в год, когда на горнолыжном курорте заходит в кафе.

Согласно доходной декларации, в 2017 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей, сообщает «Лента.ру».