Нарушение санэпидтребований отнесут к тяжким преступлениям после случая в Приамурье

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Ирина Яровая подчеркнула, что готовит поправки в законы, которые усилят ответственность за нарушения безопасности оказания медицинских услуг несовершеннолетним. 26 декабря 2018 года в СМИ появилась информация о массовом заболевании онкобольных детей гепатитом С в Благовещенске.

По словам Яровой, необходимо «по всем случаям массового заболевания детей, а также в любых ситуациях, связанных с причинением вреда здоровью детей, предусмотреть в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» полномочия Минздрава по формированию межведомственной комиссии, в компетенцию которой войдет выработка системных решений по квалифицированной медицинской помощи и комплексу реабилитационных мер».

К работе в таких комиссиях будут привлекаться представители органов исполнительной власти регионов, медицинских и страховых организаций.

«Весь комплекс товаров и услуг, которые предлагаются ребенку как потребителю, должен быть максимально четко определен и гарантированно безопасен. В том числе это касается сферы медицинских товаров и услуг. Поэтому в самое ближайшее время мною во взаимодействии с ответственными ведомствами и экспертами будут подготовлены поправки в действующее законодательство», – отметила заместитель председателя.

По мнению Яровой, ответственность за нарушение правил и порядка оказания услуг детям должна быть повышена.

«Мы не будем предлагать повышения ответственности для всех юридических лиц, а только для случаев нарушения санитарно-эпидемиологических правил при организации лечения и питания детей», – пояснила Ирина Яровая.

«В защиту интересов детей предлагаю ввести новые квалифицирующие признаки в действующую статью 236 УК и отнести к тяжким преступлениям нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, либо такое нарушение, совершенное в отношении малолетнего», – рассказала парламентарий.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Амурской области уголовное дело, связанное с заболеванием детей гепатитом С, расследуют по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Дополнительного регулирования, сообщили на заседании, требуют вопросы ответственности за нарушение правил обращения донорской крови. Действующая административная ответственность устарела.

«Учитывая, что речь идет об обеспечении защиты жизни и здоровья граждан, необходимо сформировать самостоятельные составы уголовной и административной ответственности за несоблюдение правил безопасности при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании донорской крови, если оно повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть», – сказала Ирина Яровая.