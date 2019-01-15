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15января
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В Амурской области задержана подозреваемая в мошенничестве «порчеснимательница»

В Амурской области задержана подозреваемая в мошенничестве «порчеснимательница»
Фото: www.amur.info

В Амурской области полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве, совершенном под предлогом снятия порчи. 37-летняя жительница Свободного может быть причастна к четырем случаям мошенничества. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Женщину задержали в селе Поздеевка Ромненского района. По версии следствия, подозреваемая под разными предлогами проникала в дом к потерпевшим. В ходе беседы с хозяйками гостья убеждала, что на них наложена порча, и предлагала снять ее. Для этого злоумышленница просила на время передать ей деньги и золотые украшения. Совершив «обряд» и убедив женщин, что деньги и ценности якобы оставила в дальнем углу комнаты, подозреваемая уходила. Спустя некоторое время потерпевшие понимали, что их обманули, и обращались в полицию.

Со слов обманутых женщин была составлена ориентировка, которую оперативники направили во все территориальные отделы органов внутренних дел. Также сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции информировали граждан о злоумышленнице и предостерегали их в ходе личных бесед, сообщает амурское управление МВД России.

В конце декабря 2018 года к стражам порядка обратились жители Ромненского района. Люди сообщили, что в Поздеевке заметили женщину, подходящую под описание в ориентировке. Полицейские выехали в село и задержали подозреваемую. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Женщина призналась в содеянном. В настоящий момент установлена ее причастность к совершению четырех мошенничеств на территории Свободненского, Ивановского, Серышевского и Ромненского районов. Сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей. У задержанной изъяли часть похищенного имущества.

Полицейские проверяют женщину на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

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#закон #происшествия

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