Амурская область заняла 38 место в РФ по числу преступлений

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Прокуратура Амурской области проанализировала состояние преступности в регионе за 2018 год. Так, по количеству зарегистрированных преступлений Приамурье занимает 38 место в России и 5-е – в ДФО. На Дальнем Востоке число преступлений выше в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и Республике Бурятия.

За 2018 год в Амурской области отмечено сокращение количества зарегистрированных преступлений на 5,2 %. Аналогичная тенденция отмечается как в целом по России, так и по ДФО.

Уровень преступности за истекший год составил почти 2,2 тысячи преступлений на 100 тысяч населения, сообщает прокуратура Амурской области.

Значительное снижение преступности отмечено по городам Благовещенску, Райчихинску, Белогорску и Белогорскому району, Архаринскому и Ивановскому районам, в ЗАТО Циолковский.

В 2018 году чаще всего совершались преступления против собственности и личности, а также связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

По итогам 2018 года сократилось количество краж на 7 %, грабежей – почти на 9 %, мошенничеств – на 1 %, присвоений или растрат – почти на 14 %, вымогательств – на 26,6 %, угонов транспортных средств – на 16 %, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств – на 1,5 %, оружия – на 12,5 %. Кроме того, почти вдвое сократилось количество разбоев.

Каждое четвертое совершенное в прошлом году преступление относилось к категории тяжких и особо тяжких, при этом число лиц, погибших от преступных посягательств, сократилось на 22 %, здоровью которых причинен тяжкий вред – на 24 %.

Большинство лиц, совершая преступления, не имели постоянного источника дохода и ранее уже привлекались к уголовной ответственности, находились в состоянии алкогольного опьянения. Практически каждый пятый совершивший преступление являлся потребителем наркотических средств.

Общая сумма материального ущерба, причиненного преступлениями, совершенными на территории области, составила более 2,5 миллиарда рублей.