Ольга Кухаренко: на восстановление могилы жены Муравьева-Амурского нужно несколько тысяч евро

Фото: из архива Ольги Кухаренко

В сумму около 2 тысяч 200 евро обойдется восстановление во Франции захоронения жены первого губернатора Приамурья вместе с изготовлением памятной таблички. Половину расходов согласна взять на себя мэрия города Желос, где похоронена Екатерина Николаевна.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказала один из инициаторов проекта Ольга Кухаренко, доцент кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ. По ее словам, после того как в Желосе была обнаружена могила супруги первого губернатора Приамурья и основателя Благовещенска, сразу встал вопрос о необходимости ее сохранения.

«Во Франции, когда за могилой не ухаживают, когда она брошена, то она перекупается другими семьями. (…) Когда постепенно поднимались архивные данные, то выяснилось, что эта могила была передана уже в другую семью, поскольку за ней никто не ухаживал. Останки Екатерины Николаевны и ее семьи были оттуда извлечены, и сейчас они хранятся в муниципальном хранилище. Французы прониклись историей знаменитой землячки, ее значимостью для нашего государства, и сегодня эта могила уже внесена в список муниципального исторического наследия. И теперь мы постепенно пришли к тому, что хотелось бы ее восстановить и увековечить. (…) Ее (супруги графа – Прим. ред.) значимость как соратницы государственного деятеля, который сыграл очень большую роль в развитии нашего государства, подчеркивают все историки, изучавшие Муравьёва-Амурского и вообще эту эпоху развития Дальнего Востока», – рассказала Ольга Кухаренко.

Затем выяснилось, что земля, на которой находилось захоронение, никому не принадлежит. Кроме того, сохранился могильный камень, на котором были выгравированы имена, фамилии семьи Елизаветы Буржуа де Ришемон – в замужестве Екатерины Николаевны Муравьёвой-Амурской. Помимо французского языка, на нем есть надписи и на русском языке. В рамках проекта этот камень тоже собираются восстановить.

«Когда выяснилось, что могила есть и ее во что бы то ни стало нужно сохранить, то мы, переписываясь с представителями мэрии города Желос, решили, что поучаствуем. Постепенно мы пришли к тому, что было бы хорошо, если бы мы вместе, двумя мэриями, двумя городами поучаствовали в восстановлении и сохранении памяти о Екатерине Николаевне. Мы работали через международный отдел нашей мэрии. Международный отдел попросил французов составить смету, они сделали. Она была уточнена, потому что пришла идея не только восстановить могильный камень, но и сделать памятную табличку, на которой было бы на двух языках написано о том, кто здесь покоится, и приписать, что это от благодарных жителей Благовещенска. (…) В итоге около 2 тысяч 200 евро. Решили, что мэрии наши разделят расходы пополам», – рассказала Ольга Кухаренко.

В пересчете на рубль по нынешнему курсу, выходит, что благовещенской мэрии необходимо изыскать около 100 тысяч рублей со своей стороны.

Ольга Кухаренко уточняет, что вокруг нее есть небольшой круг энтузиастов, с которыми она делится новостями проекта. Информация о могиле жены графа была впервые опубликована во франкоязычной газете, издаваемой в БГПУ. А затем эта информация даже легла в основу французских архивов.

При этом информации о Екатерине Николаевне Муравьёвой-Амурской сохранилось не очень много. Ее приходилось добывать по крупицам, в том числе, обращаться за помощью к хабаровским историкам. Известно, что до замужества ее звали Елизавета Буржуа де Ришемон – о благородном происхождении семьи говорит приставка «де», подчеркнула Ольга Кухаренко.

Николай Муравьёв-Амурский познакомился с будущей супругой на курорте в Германии. Предложение руки и сердца он сделал только после того, как стал губернатором Тульской губернии. После венчания француженка приняла православие и взяла себе имя Екатерина – так звали и маму, и сестру губернатора.

Однако из России Екатерине Николаевне пришлось вернуться во Францию – ей было сложно переносить суровый климат. Супруг смог приехать к ней только 4 года спустя, когда царь принял его отставку. После смерти графа в 1881 году его жена уехала в родной город Желос. Там ее и похоронили.

По словам Ольги Кухаренко, после того как могила супруги графа будет восстановлена, мэрия города Желос пообещала следить за местом захоронения.

Также в программе прозвучало, что со стороны Благовещенска есть инициатива сделать Благовещенск и Желос городами-побратимами. «Я пока не могу никак прокомментировать эту ситуацию. Я очень рада, что это будет, потому что действительно нас такой символ объединяет. Эта женщина, которая всю жизнь любила и посвящала себя Николаю Николаевичу, его государственному делу, мне кажется, было бы очень прекрасно», – высказала свое мнение Ольга Кухаренко.

Ранее мэр Благовещенска Валентина Калита заявила, что решить вопрос с восстановлением могилы жены Николая Муравьёва-Амурского планируется до 2 июня.

Заместитель мэра Игорь Берлинский в телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо уточнил, что в администрации еще не знают точную сумму, которая понадобится для восстановления места захоронения. Ее должны назвать в ответе на письмо, которое благовещенская мэрия написала коллегам города Желос с просьбой озвучить, сколько средств нужно, а также попросили власти следить в дальнейшем за восстановленной могилой. Ответ пока не получен, но какая бы сумма ни была названа, ее будут изыскивать за счет внебюджетных средств, подчеркнул заммэра.