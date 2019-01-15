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15января
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сегодня, 16:58 5

Экс-министр рассказал, как помог губернатору Приамурья выбрать между дорогами и освещением

Экс-министр рассказал, как помог губернатору Приамурья выбрать между дорогами и освещением
Фото: www.instagram.com/igor.gorevoi

Бывший министр внешнеэкономических связей Амурской области, бывший глава Благовещенского района и нынешний глава медиахолдинга Игорь Горевой рассказал в Инстаграме, за что похвалил экс-губернатора Александра Козлова. Тот сдержал слово, и несколько сел Благовещенского района получили уличное освещение.

«Считается, по крайней мере, в сетях – что хвалить высоких чиновников – вроде плохого тона, лизоблюдства. А я похвалю. Мне все равно, кто что скажет», – предварил текст автор.

Почти год назад, в феврале 2018-го, у Игоря Геннадьевича состоялся диалог с Александром Козловым, в то время губернатором Амурской области. Горевой вспомнил этот разговор:

– Приветствую, мы тут с Упрадором планируемся на год. Вот ты был главой района, и дача у тебя в Новинке, что думаешь: надо нам ставить освещение уличное по селам, или лучше побольше километров под реконструкцию, но без освещения уже?

– Приветствую, А.А. Однозначно освещение. И чем больше света – тем лучше. Это ж другой уровень жизни, уровень оптимизма. Делать, так сразу все!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

– Отлично. Мы тоже так думаем. Тогда так и делаем.

«Перед Новым годом, – продолжает Горевой, – звоню соседу в деревню: "Андрюха, ну что, включили? Ну, и как?" "Офигеть! Круче, чем в городе! Цивилизация! Красотища!". Освещение городов и сел – тема отдельная. Про нее как-нибудь потом. А пока порадуемся вот этому. Мужик сказал – мужик сделал. Достойно уважения. На фото – "новоосвещенные" Новотроицкое и Новинка, и "осветитель" – тогдашний губернатор А.А.Козлов» (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред).

Лайк под постом поставил 131 пользователь. Несколько человек поделились мнением в комментариях. Авторы высказываний обратили внимание, что в области остаются нерешенными различные проблемы, например, плохие дороги.

«Или это из разряда "захотим – осветим, захотим – заасфальтируем"? Какой-то сомнительный повод для гордости», – считает пользователь. «Шикарно. Он молодец. Человек слова, – написал комментатор и добавил: И дела!» «А помимо освещения были сделаны остановочные карманы, новые тротуары и автопавильоны, новые дорожные знаки и ограждение», – перечислил человек, по-видимому, знакомый с ситуацией. «Асфальт приходит и уходит, а освещение стоит и работает. Правильное решение», – похвалил другой участник обсуждения.

В министерстве транспорта и строительства Амурской области рассказали, что в минувшем 2018 году на реализацию мероприятий по выборочной модернизации участка региональной автомобильной дороги Благовещенск – Свободный с 6 по 46 километры было выделено 13 миллионов 710 тысяч рублей. «В результате их освоения в рамках госконтракта выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий на участках в районе населенных пунктов Кантон-Коммуна, Новотроицкое и Новинка», – перечисляет ведомство.

В Благовещенском районе возле сел Новинка и Кантон-Коммуна обустроили два пешеходных перехода. При этом в Новинке переход оборудован «лежачим полицейским». В Кантон-Коммуне установили светофор.

А чтобы предупредить ДТП в темное время суток, в Кантон-Коммуне, Новотроицком и Новинке установили уличное освещение. На пять километров дорог потребовалось 163 фонаря. Осветили и 12 автобусных остановок с 6 по 19 километры дороги между Благовещенском и Свободным.

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#областная власть #СМИ #энергетика

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Комментарии
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  • добренький

    добренький
    3 часа назад

    Не пиарся все ровно должность не получишь, если только лампочки на этих столбах менять.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    3 часа назад

    Началась подготовка к назначению мэром. Весной - кирдык Благовещенску. Останутся только сказки...

  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    51 минута назад

    Ай да бывший министр, вот лизнул нынешнему так лизнул, только глубоко язык засунул. Видно скучно стало, должность выпрашивает. Лучше бы про лыжную базу рассказал да Золотую милю, а еще про эвенкийскую деревню... Хде деньги, Зин? А хде горнолыжный спуск и 2 млн. китайских туристов? А вообще-то освещение сёл идёт по федеральной программе, а не благодаря шуры-мурам Горевого и Козлова, вот связка то была... жуть. А трассу Свободный-Благовещенск планируют передать в федеральную собственность, поэтому и благоустраивают в том числе и переходы и остановки, чтобы соответствовала. А не Горевому благодаря, пиарщик...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    12 минут назад

    Подъезды к своей и лукашкиной дачке освещением за счёт бюджета подсветил. (Новинка) и ещё попиарился на сём ваняющем дурно дельце.

  • Братеев

    Братеев
    11 минут назад

    Освятитель Александр-скоро Калита ему памятник поставит

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