Экс-министр рассказал, как помог губернатору Приамурья выбрать между дорогами и освещением

«Считается, по крайней мере, в сетях – что хвалить высоких чиновников – вроде плохого тона, лизоблюдства. А я похвалю. Мне все равно, кто что скажет», – предварил текст автор.

Почти год назад, в феврале 2018-го, у Игоря Геннадьевича состоялся диалог с Александром Козловым, в то время губернатором Амурской области. Горевой вспомнил этот разговор:

– Приветствую, мы тут с Упрадором планируемся на год. Вот ты был главой района, и дача у тебя в Новинке, что думаешь: надо нам ставить освещение уличное по селам, или лучше побольше километров под реконструкцию, но без освещения уже?

– Приветствую, А.А. Однозначно освещение. И чем больше света – тем лучше. Это ж другой уровень жизни, уровень оптимизма. Делать, так сразу все!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

– Отлично. Мы тоже так думаем. Тогда так и делаем.

«Перед Новым годом, – продолжает Горевой, – звоню соседу в деревню: "Андрюха, ну что, включили? Ну, и как?" "Офигеть! Круче, чем в городе! Цивилизация! Красотища!". Освещение городов и сел – тема отдельная. Про нее как-нибудь потом. А пока порадуемся вот этому. Мужик сказал – мужик сделал. Достойно уважения. На фото – "новоосвещенные" Новотроицкое и Новинка, и "осветитель" – тогдашний губернатор А.А.Козлов» (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред).

Лайк под постом поставил 131 пользователь. Несколько человек поделились мнением в комментариях. Авторы высказываний обратили внимание, что в области остаются нерешенными различные проблемы, например, плохие дороги.

«Или это из разряда "захотим – осветим, захотим – заасфальтируем"? Какой-то сомнительный повод для гордости», – считает пользователь. «Шикарно. Он молодец. Человек слова, – написал комментатор и добавил: И дела!» «А помимо освещения были сделаны остановочные карманы, новые тротуары и автопавильоны, новые дорожные знаки и ограждение», – перечислил человек, по-видимому, знакомый с ситуацией. «Асфальт приходит и уходит, а освещение стоит и работает. Правильное решение», – похвалил другой участник обсуждения.

В министерстве транспорта и строительства Амурской области рассказали, что в минувшем 2018 году на реализацию мероприятий по выборочной модернизации участка региональной автомобильной дороги Благовещенск – Свободный с 6 по 46 километры было выделено 13 миллионов 710 тысяч рублей. «В результате их освоения в рамках госконтракта выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий на участках в районе населенных пунктов Кантон-Коммуна, Новотроицкое и Новинка», – перечисляет ведомство.

В Благовещенском районе возле сел Новинка и Кантон-Коммуна обустроили два пешеходных перехода. При этом в Новинке переход оборудован «лежачим полицейским». В Кантон-Коммуне установили светофор.

А чтобы предупредить ДТП в темное время суток, в Кантон-Коммуне, Новотроицком и Новинке установили уличное освещение. На пять километров дорог потребовалось 163 фонаря. Осветили и 12 автобусных остановок с 6 по 19 километры дороги между Благовещенском и Свободным.