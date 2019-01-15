С Дудя и Ивлеевой требуют взыскать 100 миллионов рублей за оскорбление Путина

27-летняя телеведущая и блогер Настя Ивлеева стала гостем YouTube-шоу Юрия Дудя в августе. 14 января 2019 года стало известно, что последствия выпуска оказались печальными: со звезд Интернета требуют по 50 миллионов рублей.

Выпуск шоу получился скандальным: Ивлеева без стеснения рассказала журналисту о первом заработанном миллионе и лучших моментах своей жизни. Разговор зашел и о политике. А 14 января стало известно, что против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей.

Истец Бестаев А.А. потребовал с каждого по 50 миллионов. Он уверен, что журналист и телеведущая оскорбили президента России Владимира Путина. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был зарегистрирован в Мещанском районном суде Москвы в конце декабря.

Ранее в соцсетях мужчина показал отрывок интервью, который его возмутил. На 58-й минуте видео Юрий спросил у Насти: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» Девушка ответила: «Ты не ******** (устал)?»

Бестаев заявил, что считает «невозможным такое высказывание в адрес» президента, учитывая его «труд, заслуги и результаты работы». Получение искового заявления уже подтвердил представитель Ивлеевой, сообщает Cosmo.ru.