Амурчанин вынес из школы в Якутске унты на 18 тысяч рублей (видео)

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В Якутске полицейские раскрыли кражу женских унтов из частной школы. В преступлении подозревается уроженец Амурской области.

В дежурную часть отдела полиции № 2 Якутска поступило сообщение о том, что из частной школы похищены женские унты. Материальный ущерб составил 18 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний уроженец Амурской области, ранее судимый за кражу.

Выяснилось, что мужчина целенаправленно проник в школу в поисках материальных ценностей. Увидев в коридоре женские унты, злоумышленник воспользовался тем, что поблизости никого нет, и похитил их. Свою «добычу» он реализовал за 3 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная мера по ней – до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Видео: 14.мвд.рф