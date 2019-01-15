Амурские власти отчитались в Госдуме о работе с детьми, больными гепатитом С

Зампред председателя областного правительства Ольга Лысенко рассказала о тех мерах, которые были предприняты в связи с выявлением у онкобольных детей гепатита С. Ее доклад заслушали на заседании экспертного совета по безопасности детей, который прошел в Госдуме.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», у нескольких детей, которые проходили лечение в гематологическом отделении детской областной больницы, впоследствии выявили гепатит С. Было возбуждено уголовное дело о заражении детей. Документы на всех пострадавших передали в московскую клинику. На экспертном совете в Госдуме общую сумму лечения оценили приблизительно в сто миллионов рублей.

«Мы получили не только положительную оценку наших действий, но и готовность Минздрава России, Федеральной службы Роспотребнадзора, Росздравнадзора оказать нам в дальнейшем комплексную и очень важную для нас поддержку», – отметила Ольга Лысенко по итогам доклада.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что зампред положительно отметила предстоящие изменения в сфере контроля за соблюдением прав маленьких пациентов, озвученные на заседании. Так, на федеральном уровне будут изменены правила по обращению с донорской кровью; кроме того, есть намерение внедрить в современной терапии гепатита С новые препараты прямого действия.

«Наша главная задача – сформировать комплексные меры в защиту прав детей как потребителей товаров и услуг, в том числе медицинских. Это обеспечит должный уровень безопасности детей и гарантии защиты их здоровья», — заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая в ходе заседания экспертного совета.

«Мы пригласили к обсуждению все уполномоченные органы и представителей Амурской области, потому что считаю первостепенным и важным сосредоточить внимание на выработке решений по оказанию комплексной помощи и лечению заболевших детей. Кроме того, на основании анализа действующего законодательства мною будут предложены меры профилактического характера, а также меры повышения ответственности за нарушения безопасности оказания услуг несовершеннолетним», — сказала парламентарий.