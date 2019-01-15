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15января
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Военные доставили взрывчатку на Бурею для ликвидации затора

Военные доставили взрывчатку на Бурею для ликвидации затора
Фото: кадр видео

Железнодорожные составы и самолеты военно-транспортной авиации завершили доставку взрывчатки в Хабаровский край. Она нужна для проведения инженерных работ по ликвидации обвала на реке Бурее. Операция по доставке специальных грузов и взрывчатых веществ организована российскими военными.

«Звезда» со ссылкой на Минобороны пишет, что самолет Ан-124 «Руслан» доставил на аэродром Украинка Амурской области более 75 тонн грузов и специальных инженерных зарядов. На железнодорожной станции Арга в Приамурье выгрузили более 300 тонн взрывчатых веществ, сообщает «РЕН ТВ».

Для доставки грузов и военнослужащих к месту непосредственного проведения работ на Бурее задействованы пять вертолетов Ми-8 и один вертолет Ми-26.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края произошел сход скальной породы в Бурею, в результате которого русло было перекрыто практически полностью. Для его расчистки и восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища по поручению президента РФ были задействованы силы и средства Минобороны.

Видео: tvzvezda.ru

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#военные #Дальний Восток #природа #происшествия

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