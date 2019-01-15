Открылась международная ледовая переправа между Поярковым и Сюнькэ

14 января на территории Михайловского района ввели в эксплуатацию международную ледовую переправу через реку Амур. Она связала между собой поселок Поярково и уезд Сюнькэ (КНР).

Переправа соответствует всем нормативным требованиям. Об этом свидетельствует «Акт технического освидетельствования переправы на льду», составленный специальной комиссией, в которую входит инспектор Государственной инспекции по маломерным судам.

Переправа Поярково - Сюнькэ стала седьмой, открытой нынешней зимой. К открытию планируются еще две, сообщает амурское управление МЧС.