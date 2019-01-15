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15января
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Открылась международная ледовая переправа между Поярковым и Сюнькэ

Открылась международная ледовая переправа между Поярковым и Сюнькэ

14 января на территории Михайловского района ввели в эксплуатацию международную ледовую переправу через реку Амур. Она связала между собой поселок Поярково и уезд Сюнькэ (КНР).

Переправа соответствует всем нормативным требованиям. Об этом свидетельствует «Акт технического освидетельствования переправы на льду», составленный специальной комиссией, в которую входит инспектор Государственной инспекции по маломерным судам.

Переправа Поярково - Сюнькэ стала седьмой, открытой нынешней зимой. К открытию планируются еще две, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС

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