Путепровод и гепатит: главный следователь Приамурья рассказал о резонансных делах

Фото: Эхо Москвы в Благовещенске

15 января исполняется 8 лет со дня создания Следственного комитета РФ. В Амурской области работают 72 следователя. В октябре коллектив возглавил Станислав Белянский. Он приехал в Приамурье из Великого Новгорода.

«Амурская область динамично развивается, это видно с первого взгляда. Что касается структуры преступлений – в регионах она более-менее одинаковая. 40 процентов – это кражи, потом идут преступления экономической направленности, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и прочее. Специфика своя у региона есть. Влияют общеизвестные большие стройки – тот же космодром, ГПЗ, плюс китайская граница длинной протяженности. Тем не менее на структуре преступности это сильно не сказывается», – рассказал журналистам «Эха Москвы в Благовещенске» Станислав Белянский.

Итоги года в Амурском следственном управлении планируется подвести на коллегии 7 февраля. В 2018 году в Приамурье завершено расследование более тысячи уголовных дел. Ущерб от налоговых преступлений компенсирован на сумму 200 миллионов. Счета и имущество на 120 миллионов рублей арестованы. Задолженность по зарплате компенсирована на сумму почти 40 миллионов рублей. По словам Станислава Белянского, все несовершеннолетние, которые терялись в течение года, были найдены.

Руководитель управления рассказал о расследовании дела с инфицированием онкобольных детей гепатитом С.

«Уголовное дело в конце декабря изъято из производства СУ СК РФ по Амурской области, передано в подразделение центрального аппарата СК РФ, которое дислоцируется в Хабаровске. Сейчас дело расследуется там. Кратко ситуацию я могу довести: как только материалы поступили к нам из Роспотребнадзора, была возбуждено уголовное дело незамедлительно. Объем работы значительный проделан, установлен круг потерпевших», – пояснил Станислав Белянский.

Сколько именно потерпевших руководитель управления не уточнил.

«Действительно, дело непростое. Установить виновного будет непростой задачей. Но есть определенные методы, средства, в том числе специфические судебно-медицинские экспертизы, которые позволят судить о происхождении вируса, этим будет заниматься следователь центрального аппарата. Создана следственная группа, в состав которой вошли и наши следователи, в том числе следователи-криминалисты.

Мы пошли по такому пути: граждане обращаются к нам – вот у меня сын или дочь заражены гепатитом. Вся эта информация, независимо от года заражения, времени, когда была инфекция зафиксирована, проверяется в рамках уголовного дела. Есть граждане, которые говорят, что у меня ребенок заразился в 2012 году. Никто таких людей за бортом не оставляет, со всеми мы работаем. Другой вопрос, насколько связано инфицирование 2012 года с ситуацией 2017 года. В этом будет разбираться следствие», – объяснил Станислав Белянский.

Ранее Амур.инфо сообщало, что более чем у 20 онкобольных детей, в разное время проходивших лечение в детской областной больнице, был выявлен диагноз гепатит С. Источник заражения не установлен. Лечить детей будут за счет средств бюджета. На это требуется около 100 миллионов рублей.

Обвинение по делу об обрушении путепровода в Свободном пока никому не предъявлено.

«Уголовное дело находится в производстве, решения пока по нему нет. Предварительно установлено, что путепровод старой советской постройки. Определенные есть нормы и правила, в соответствии с которыми он должен был осматриваться и дефектоваться с помощью специальных устройств и средств, чего не делалось в последние годы – это о том, какие нарушения допущены.

У нас есть автомобиль, который проезжал по путепроводу, установлено, что он был перегружен. Будет проводиться сложное экспертное исследование: насколько нарушения, которые связаны с недообследованием моста в совокупности с перегруженным автомобилем повлекли вот такой результат», – отметил глава ведомства.

Также Станислав Белянский рассказал о преступлениях коррупционной направленности. В 2018 году в этой сфере было возбуждено 62 уголовных дела. Наложен арест на имущество на сумму 72 миллиона рублей. По делам, которые уже направлены в суд, к уголовной ответственности привлечено 6 глав муниципальных образований и депутат.

«Наиболее распространены в регионе преступления, которые связаны с хищением и неправомерным расходованием бюджетных средств, распоряжением муниципальным имуществом. Широко распространены случаи незаконного отчуждения муниципального жилья путем заключения договоров социального найма с последующей приватизацией. Традиционно выявляются преступления, которые связаны с оформлением в муниципальные органы так называемых мертвых душ, нарушения при государственных закупках», – сообщил главный следователь Приамурья.